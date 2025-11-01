El "toque asturiano" en el Gran Museo Egipcio, que abre sus puertas al mundo junto a las pirámides

En la noche otoñal de El Cairo, con aviones sobrevolando las pirámides, espectáculos de drones, fuegos artificiales, juegos de luces y coloridos desfiles de figurantes inspirados en el Antiguo Egipto y sus faraones se ha inaugurado este sábado el Gran Museo Egipcio, un enorme edificio cuya imponente fachada triangular de vidrio imita las de las tres pirámides que comparten con ella el espacio de la explanada de Guiza. Es el mayor espacio expositivo del mundo dedicado a una sola civilización, se ha ganado por su monumentalidad el sobrenombre de “la cuarta pirámide” y tiene un pequeño toque asturiano. La empresa Proasur, domiciliada en el polígono de Olloniego (Oviedo) y especializada en el diseño, desarrollo y producción de equipamientos culturales y de ocio, ha intervenido en el montaje de la galería dedicada a uno de los personajes más legendarios del Antiguo Egipto, el faraón Tutankamón.

La firma asturiana participa en la colosal instalación egipcia en alianza con Acciona y también ha participado en el proyecto con una galería dedicada a los niños. “Haber contribuido con nuestro trabajo a un proyecto de esta magnitud es un orgullo y una experiencia que nos acompañará siempre”, ha celebrado el equipo de Proasur en sus redes sociales, destacando que el Gran Museo Egipcio “ofrecerá una de las colecciones más extraordinarias del planeta y reafirmará el papel de Egipto como líder en la preservación y difusión del patrimonio cultural mundial, contribuyendo al diálogo entre civilizaciones y a la promoción del turismo cultural a nivel global”.

La obra se incorpora a la extensa nómina de proyectos que la firma ha desarrollado en los países árabes. Ha inaugurado recientemente el “corredor de Omán”, una muestra permanente sobre la cultura del país que ha quedado instalada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, y ya participó en 2023 en la construcción del “Omán across ages museum”, un gran museo de historia del país situado en la ciudad de Manah. Ha colaborado también en el Jardín Botánico, de próxima inauguración y ha dejado su sello en proyectos de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Qatar. No era su primera vez en Egipto, donde la compañía asturiana ha intervenido en un segmento dedicado a la civilización faraónica dentro del Reviving Humanity Memorial Park, en Sharm el-Sheikh.

A la magna inauguración del Gran Museo Egipcio han asistido 39 jefes de Estado, reyes y príncipes de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI, así como representantes de otros 40 países. La instalación ocupa una superficie de 500.000 metros cuadrados, el doble que el Museo del Louvre y dos veces y media más que el Museo Británico, de los que 167.000 están edificados y se encuentra a unos dos kilómetros de las pirámides de Guiza, en la orilla occidental del rio Nilo. Más de 100.000 piezas, muchas de las cuales nunca han sido expuestas al público, forman parte de la colección que exhibirá un museo que llega tras una inversión de cerca de 1.200 millones de dólares y que se ha inaugurado tras encadenar múltiples retrasos.

Una imagen de la máscara de Tutankamón formada con drones durante el acto de inauguración. / Efe

El museo, que admitirá visitas a partir del próximo martes 4, quedó este sábado abierto al mundo con la promesa de ser un puente entre el brillante pasado de la antigua civilización egipcia y un presente de cooperación y paz, tras una ceremonia luminosa que resaltó tanto los valores históricos y artísticos de Egipto como la proyección del país hacia el futuro. El acto de inauguración se esforzó tanto en alabar la historia y las glorias del pasado de la época de los faraones como en insistir, en el contexto de las tensiones y la violencia que rodean el país anfitrión, que el GEM es un instrumento de paz y una puerta para el diálogo.

"Os hemos invitado a venir a esta tierra de paz y amor, y a disfrutar de esta celebración para hacer de este museo una para plataforma del diálogo, un destino para el conocimiento y un puerto para la humanidad. También que sea un faro para los amantes de la vida que creen en la humanidad", dijo el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, en una breve alocución. En sus palabras, Al Sisi recordó que "la civilización se construye en tiempos de paz y se disemina con la colaboración de los pueblos", y añadió que con la inauguración del museo se celebra también la apertura "de un nuevo capítulo de la historia, del presente y del futuro de este antiguo país".

La ceremonia arrancó con la llegada de los invitados de honor al recinto habilitado en el exterior del GEM, cuya decoración e iluminación estaban inspiradas en las pirámides de Guiza, testigos de excepción y a veces protagonistas del espectáculo desde sus majestuosa altura. Unos ultraligeros sobrevolaron el museo con el mensaje "Bienvenidos a la tierra de la paz" mientras los numerosos líderes (casi 80 según las autoridades egipcias), posaban para la foto de familia antes de ingresar al escenario principal entre fanfarrias.

Cientos de figurantes ataviados como antiguos egipcios se multiplicaron por el museo y por los muchos otros lugares repartidos por todo el país y por el resto del mundo, conectados en tiempo real por la realización del evento. De hecho, la primera parte de la ceremonia se centró en recordar la universalidad del Antiguo Egipto y la cooperación internacional y conectó en primer lugar con una orquesta en Japón -país que financió la construcción del GEM -, para luego pasar por París, Rio de Janeiro y Nueva York.

En segundo lugar, bajo la premisa de que "el poder se mide en ideas, no en armas" y de que "la paz de hoy es la civilización del mañana", la ceremonia se centró en resaltar la cultura y la diversidad de Egipto con enlaces a Luxor, Asuan, las iglesias del barrio copto de El Cairo y el corazón del barrio islámico de la capital egipcia.

Tras el discurso de Al Sisi, se realizó la ceremonia formal en la que el presidente egipcio puso la última piedra de la construcción, que se encendió, con la idea de que "el silencio de las piedras no solo recuerda el pasado, sino que ilumina el futuro". Luego, con la figura de un niño como hilo conductor, se fueron presentando las joyas que se exhibirán en el museo, desde los colosos de Ramses II hasta las barcas de Keops, que aparecieron flotando en el cielo de la noche egipcia.

El fin de fiesta lo propició Tutankamón, cuya mascara mortuoria de oro puro y el resto de su ajuar funerario se exhibirán de ahora en adelante en el GEM como pieza central en la historia de la egiptología. Su imagen sobre el cielo sirivió para cerrar el homenaje, dar pie a una lluvia de fuegos artificiales y dar paso a una visita privada de las autoridades al museo, fuera de la vista del público.