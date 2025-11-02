El Archivo de Indianos, "Asturiano del mes" por su defensa de la "gesta" migratoria

El empresario asturmexicano Antonio Suárez tomó la palabra al término de la comida que coronó el VII Encuentro iberoamericano celebrado este agosto en el Archivo de Indianos de Colombres. El brindis del industrial atunero que preside la Asociación de Amigos del Archivo –una tradición ya en esta cita– estuvo en esa ocasión teñido de una emoción especial. Provenía de la constatación de que la "casa de la emigración" que ocupa la deslumbrante Quinta Guadalupe de la capital de Ribadedeva ha remontado por completo la crisis que pasó hace ya una década y ahora irradia "un balance de felicidad total", aseguró.

Las palabras de Antonio Suárez reflejaban el sentir de todos los asistentes: al cumplirse diez años de aquel momento de incertidumbre total, era hora de reconocer la labor desempeñada por esta fundación presidida por el empresario Francisco Rodríguez y dirigida por Santiago González Romero, que preserva y difunde el impresionante legado del éxodo asturiano a América entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando más de 300.000 nativos de esta tierra se embarcaron al otro lado del mar. En reconocimiento a esta labor, que comenzó ya en 1987, LA NUEVA ESPAÑA ha decidido conceder el galardón de "Asturiano del mes" de agosto a la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración.

La Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración fue una iniciativa del gobierno del Principado que se constituyó oficialmente el 22 de mayo de 1987. Entonces se decidió convertir en centro archivístico y museo la casona construida en 1906 por Íñigo Noriega Laso, el "indiano de indianos", cuyo poderío económico le valió el título de "Segundo conquistador de México". Noriega, la gran leyenda entre los asturianos que triunfaron en América, bautizó su casa de Colombres como "Quinta Guadalupe" en honor a su mujer, Guadalupe Castro. Hoy, este palacio que fue también hospital e internado femenino es el paradigma de las casas de indianos. Acoge la historia de Íñigo Noriega y la de quienes hicieron fortuna en tierras americanas, pero también se homenajea a los millares que fracasaron. Y, sobre todo, se hace hincapié en la extraordinaria red que allí tejieron los asturianos. De esta gran visión de los beneficios de la solidaridad y del socorro mutuo nacieron instituciones educativas, sanitarias, deportivas, clubes y centros asturianos, que anticiparon los logros que después intentaría hacer universales el llamado Estado del bienestar. La emigración fue no solo una universidad de "emprendedores", como se les llamaría a finales del siglo XX, también fue una fábrica de innovación social. En la cuidada exposición que alberga la fastuosa Quinta Guadalupe –que ha recibido un mantenimiento esmerado a lo largo de estos años– se pueden ver cuantiosos testimonios documentales de los logros asturianos en América.

El Archivo de Indianos –al que el presidente de la Fundación, el empresario Francisco Rodríguez, ha bautizado como "sacristía de la Hispanidad"– es un contenedor de documentos, imágenes y objetos procedentes de los "asturamericanos" y de sus instituciones, que depositaron en Colombres buena parte de su patrimonio documental, hoy en proceso de digitalización y accesible en su web. Pero la Quinta Guadalupe también ha sido durante estos años un espacio de encuentro. Esta misma semana, un grupo de emigrantes asturianos a la República Dominicana izó en los jardines de la Quinta Guadalupe la bandera del país que los acogió. Al mismo tiempo, se inauguró un espacio dedicado a esta comunidad. Ese mismo acto se ha repetido en los últimos años, homenajeando en cada ocasión a una colectividad asturiana diferente, según sus distintos países de procedencia.

El número de visitantes también ha reflejado el atractivo de este museo. Los últimos datos de un ejercicio completo indican que, en 2024, pasaron por Colombres 17.639 personas, un 13% más que el año anterior. El Archivo se ha fijado como objetivo para este año alcanzar las 20.000 visitas.

La Fundación Archivo de Indianos es también un reflejo de cómo los emigrantes asturianos contribuyen a conservar su propia historia. Es, de hecho, la única institución regional que agrupa a los más destacados empresarios asturianos en América, que se han unido para contribuir a financiar una institución que acusó enormemente el ajuste económico de la administración pública durante la Gran Recesión que comenzó en 2008.

Antonio Suárez recordaba en su brindis veraniego cómo "hace diez años un grupo de amigos decidimos salvar a este museo que, lamentablemente, por aquella crisis estaba tambaleándose, más, casi cerrando". Su motivación, según declaró Suárez, fue clara: "Esto no se podía perder. No podíamos permitir que una gesta como fue la emigración del norte de España, básicamente a América, quedase en el olvido". Aquella operación de salvamento fructificó. "Y hoy estamos llenos de felicidad".