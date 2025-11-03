Un músico, una directora de cine y una pintora en el quinto episodio de La Chalana de Xuan, el podcast de los asturianos en Madrid

Convertido ya en todo un referente para quienes viven y trabajan lejos de su tierra, este lunes regresa La Chalana de Xuan, el podcast que reúne a la comunidad asturiana en Madrid -la más numerosa y activa fuera del Principado-, y que estrena su quinto capítulo. La directora de cine Claudia Barral, que ha trabajado en varios videoclips con el artista Leiva, la pintaora Martina Rodríguez Morán y el cómico y músico Guille Carro charlan con el periodista asturiano Xuan Fernández sobre la vida en la capital, sus experiencias y su futuro profesional.

En esta quinta entrega, que llega después de que las cuatro primeras superaran el medio millón de reproducciones en redes sociales y que ya está disponible en Spotify y Youtube, los invitados hablan de lo que nos une a los asturianos (sobre todo lejos de la tierra).

La Chalana de Xuan: capítulo 5 / LNE

El proyecto "La Chalana de Xuan"

Con un formato ágil, directo y conversacional, “La Chalana de Xuan” se está convirtiendo ya en un punto de encuentro de los asturianos que viven y trabajan en Madrid. Durante aproximadamente media hora, estos invitados comparten sobre su experiencia en la capital y analizan la relación que mantienen con Asturias, a la que no pierden de vista. Con este proyecto, LA NUEVA ESPAÑA quiere hacer visible el talento de quienes residen fuera del Principado.

Asturias Exterior es la comunidad de LA NUEVA ESPAÑA dedicada a cubrir la actividad de la diáspora en España y en el mundo. Un canal de comunicación con comunidades activas en Facebook y Whastapp que también cuenta con un foro de participación y un mapa interactivo en el que ya se han inscrito más de 1.100 asturianos.