La "asturiana" Caroline Lamarche se queda sin el premio Goncourt en una apretada votación

La escritora belga Caroline Lamarche estuvo cerca de ganar hoy el prestigioso premio Goncourt, pero finalmente se impuso el francés Laurent Mauvignier con la obra "Maison vide" ("La casa vacía") sobre una historia familiar. De los 10 miembros del jurado 6 votaron por Mauvignier y 4 por "Le bel obscur" la obra de Lamarche. Los otros dos finalistas, Natacha Appanah y Emmanuele Carrère no tuvieron ningún voto. El premio se dio a conocer hoy, martes, a mediodía en París.

Lamarche está muy vinculada a nuestra región porque es nieta del último presidente de la Real Compañía Asturiana de Minas, Paul Laloux. Los antepasados de la autora abrieron la primera mina en Arnao y después crearon la Real Compañía. Todo ello está relatado en "La Asturiana" (KRK Ediciones), libro que también está traducido al asturiano y editado por De la Llama.

Lamarche declaró que estaba satisfecha con haber llegado a la final.

El libro finalista del premio más importante de las letras francesas indaga sobre un antepasado suyo del siglo XIX y la relación con su ex marido.

El ganador del Goncourt se convierte cada año en uno de los libros más vendidos de Francia. Tiene que ser una novela del año escrita en francés. Lamarche es belga francófona y tiene un elevado prestigio en su país.

El ganador de este año ya había tenido una excelente acogida entre la crítica pese a tratarse de un volumen de más de 700 páginas.