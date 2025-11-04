La crónica del sportinguista volador desde México: el Sporting se hace maduro

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

No fue un partido brillante, pero sí uno que deja lecciones. El Sporting empató en El Molinón ante Las Palmas de Gran Canaria en un encuentro marcado por las ausencias y por un planteamiento muy conservador. Borja Jiménez tuvo que armar un once con lo que tenía. Sin Corredera en el mediocampo y Gaspar, Otero ni Dubasin en ataque, los tres fuera por lesión o sanción. Con semejante panorama, el equipo rojiblanco apostó por la solidez, y salió con hasta seis jugadores de perfil defensivo.

Durante la semana, el Sporting ya había debutado en la Copa del Rey con una victoria agónica por 1-0 ante el Caudal en Mieres. Dubasin marcó el gol de la clasificación sobre la bocina en un partido donde los menos habituales tuvieron su oportunidad. Entre ellos destacó el juvenil Nico Riestra, que debió jugar de inicio por la lesión de Loum, una baja muy que lo dejará fuera prácticamente toda la temporada.

Ante Las Palmas, el técnico gijonés repitió su tendencia a mover poco el banquillo. Solo realizó dos cambios, igual que hace una semana ante el Zaragoza. Sorprendió que ni Cortés ni Queipo sumaran minutos, y más aún que el primero siga sin debutar en liga con Borja Jiménez. Parece evidente que el mister no termina de confiar en ellos, y el club tendrá que valorar en enero si conviene liberar espacio salarial para reforzar la plantilla con jugadores que realmente entren en sus planes.

Las Palmas dominó el balón y llevó el peso del partido, pero el Sporting resistió bien. Tuvo incluso dos oportunidades muy claras para poder llevarse los tres puntos. Una de Adama, que se marchó por encima del travesaño cuando estaba solo frente a la portería y una más de Guille Rosas en el añadido, que el portero visitante detuvo con una gran intervención. Al final, el 0-0 deja la sensación de un punto trabajado, valioso ante un rival que acaba de descender y peleará por volver a Primera. Con las bajas, el empate sabe a alivio más que a decepción.

El presidente de la peña la Tiendina, Pepe Sustacha, con el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra. / .

Antes de cerrar, quiero aprovechar para enviar una felicitación muy especial a la a la Peña hermana de la Villa de Quini, La Tiendina de Niembro. en Llanes, que la pasada semana celebró su decimosexto aniversario. Desde México, un abrazo grande para todos sus integrantes, en especial para Pepe y Lorena Sustache y mi enhorabuena por tantos años manteniendo viva la pasión rojiblanca. ¡Puxa Sporting y puxa La Tiendina!

Lorena Sustacha con Redondo y Guille Rosas. / .

El próximo viernes toca visitar al Mirandés en Mendizorroza. El Sporting recuperará a Corredera y Dubasin, y quizás a Gaspar. No se espera la vuelta de Otero en por lo menos un mes, pero el equipo sigue demostrando carácter y compromiso. Borja Jiménez ha conseguido que este Sporting sea más sólido, menos frágil y más competitivo. Y esa, quizá, sea la mejor noticia de todas, el Sporting se está haciendo maduro.