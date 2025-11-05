Celorio, un "Cervantes" de México con origen asturiano: "La conquista fue violenta pero no era todavía España"

El ensayista mexicano de origen asturiano Gonzalo Celorio, galardonado con el premio "Cervantes" 2025, aseguró que la "conquista" de España sobre México fue "violenta" pero apuntó que entonces España "todavía no era España".

"Lo de España, en la época de la conquista, fue realmente una atrocidad. No quiero, de ninguna manera, decir que esa atrocidad no existió, fue una conquista violenta. Pero lo que es verdad es que cuando eso ocurrió, España no era todavía España, ni México era todavía México. Entonces, si nosotros jugamos en el contexto ideológico, cultural, político del siglo XVI, vamos a advertir que esta violencia, de alguna forma, era más o menos pertinente en esa época. Por eso un poeta español, si mal no recuerdo de apellido Quintana, decía: ‘crímenes fueron del tiempo’", apuntó Celorio en México.

Celorio aseguró que tanto este premio como el reconocimiento de los premios "Princesa" a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología del mismo país, así como la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México" son "guiños muy importantes" para la normalización de las relaciones entre ambos países.

Por otro lado, Celorio explicó que la conquista española, "a diferencia de la conquista inglesa o de la colonización inglesa en América", tuvo una "actitud de integración" aunque el mestizaje fuese "ciertamente desigual", porque la mayoría de estas mixturas fueron entre hombres españoles y mujeres indígenas, y casi nunca al revés.

"El español más que haber sido la lengua de la conquista fue la lengua de la independencia y esto creo que es muy importante en términos no nada más lingüístico sino es representativo de lo que ocurre en la cultura. En ese sentido no podemos negar de ninguna manera una parte integral de nuestra propia identidad y negar la hispanidad pues es algo tan grave como si nos suicidáramos a medias como si acabáramos con una parte integral de nuestro propio ser", precisó para después apostillar que eso no significa que se deje de apreciar "el influjo y presencia de lenguas originarias" mexicanas.

El premio "Cervantes" a Gonzalo Celorio ha reconocido a un escritor con desconfianza en la realidad y, sin embargo, convencido de que toda literatura tiene como semilla una vivencia. Novelista, cuentista, cronista, académico, ensayista, Celorio (Ciudad de México, 1948) es un narrador todoterreno.

Un día escribió de las lindas cubanas de su familia, otro de cuando durmió en la cama del cuentista Julio Cortázar y otro de su hermano, abusado por un cura. "Nací el día del verbo encarnado (25 de marzo) en el que la palabra se realiza a eso me he dedicado toda la vida, sin un matiz religioso, pero con toda la mística que supone la escritura", confesó recientemente. La distinción pone a Celorio como protagonista en varios de los principales diarios del mundo en español. Debe ser algo extraño para un autor acostumbrado a escabullirse del centro de atención, como mostró en su saga familiar o en "Mentideros de la memoria", con 20 confesiones literarias. "Escribo sin ser yo el protagonista", ha dicho el también director de la Academia Mexicana de la lengua.

"De joven me entusiasmó la poesía; ahora soy más lector de narrativa, pero me he metido a fondo con un número de poetas a quienes conozco suficientemente bien, les he dedicado muchas horas de lectura, estudio, análisis hasta que esos poemas acaban por ser míos", confesó hace un tiempo.