"Las comunidades en el exterior son un espejo en el que Asturias debe mirarse"

El Congreso Mundial de Asturianía, que esta semana vuelve al calendario después de diecinueve años sin celebrarse, pone a Asturias ante el “espejo” inspirador de su diáspora. La analogía sale de las palabras de María Antonia Fernández Felgueroso (Gijón, 1944), presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, que espera que la cita se consolide como espacio de reflexión y encuentro entre las asturias de dentro y las de fuera y sirva para que la región fortalezca una relación “bidireccional y constante” con esa otra parte de ella que está llena de ejemplos a seguir, ávida de “cooperación práctica” y de “proyectos con impacto real en las dos orillas”. El cónclave de todas las asturias del mundo sale en su cuarta edición por primera vez de Oviedo y Gijón, comienza este viernes y se clausura el domingo en el teatro Riera de Villaviciosa.

–¿Qué cabe esperar que consiga el congreso?

–El Congreso Mundial de Asturianía es, ante todo, un punto de encuentro de todas las Asturias, la que vive dentro de nuestras fronteras y la que está fuera. Queremos que sirva para reforzar los lazos entre ambas, renovar compromisos y trazar nuevas vías de colaboración. También para visibilizar el papel de los centros asturianos como espacios de encuentro, identidad y cooperación cultural.

–Hace casi veinte años de la anterior edición. ¿Sería deseable que la cita se consolidase y se celebrase con mayor frecuencia a partir de ahora, por ejemplo dentro de los cuatro años que marca la ley?

–Sí, porque es importante mantener un espacio estable de reflexión y encuentro. Es cierto que la ley se aprobó en 2018 y este periodo ha estado marcado por la pandemia. Ya en 2023 se anunció que se retomaría su celebración y así ha sido. Celebrarlo cada cuatro años, como prevé la norma, permitiría seguir de cerca la evolución de las políticas públicas y compartir experiencias.

–Será un buen momento para tomar la temperatura a la diáspora asturiana en el mundo. ¿Cuál es su estado de vitalidad?

–La comunidad asturianía en el exterior sigue siendo profundamente activa y comprometida. Los centros asturianos continúan siendo referentes de identidad, cultura y cohesión social allí donde existen. En los últimos años, además, han sabido adaptarse a nuevas realidades: se abren a generaciones más jóvenes, integran herramientas digitales y se vinculan con proyectos contemporáneos de Asturias. Hay entusiasmo, aunque también el reto de seguir renovándose para garantizar el relevo generacional y mantener viva la conexión con las raíces.

–¿Qué oportunidades abrirán las numerosas nuevas nacionalizaciones obtenidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática?

–Esa nueva ciudadanía representa una gran oportunidad para fortalecer los vínculos entre Asturias y su población descendiente en el exterior. Muchas de esas personas tienen un profundo sentido de pertenencia y desean participar activamente en la vida social, cultural e incluso económica del Principado. Es un nuevo puente entre generaciones que puede traducirse en más visitas, más proyectos compartidos y en un renovado interés por conocer, invertir o incluso retornar a Asturias.

–¿Percibe que crece el interés por las estrategias de retorno?

–Sí, claramente. El retorno ha pasado de ser una aspiración individual a convertirse en una política estructural. Asturias ha sabido situarse en la vanguardia en este ámbito, impulsando programas de acompañamiento que están sirviendo de modelo para otros territorios. Desde el Consejo observamos con satisfacción cómo cada vez más asturianos en el exterior contemplan el regreso como una opción real y posible, gracias a una red de apoyo institucional y a la implicación de la sociedad civil.

–Asturias tiene fuera de sus fronteras una población equivalente a su segundo concejo más poblado. ¿Se puede decir que saca el suficiente partido de todo ese capital humano tan valioso? ¿Cuánto camino queda aún por recorrer?

–Se ha avanzado mucho, pero siempre queda camino por recorrer. Las comunidades asturianas en el exterior son una fuente de talento, experiencia y vínculos internacionales que puede aportar enormemente al desarrollo de Asturias. Hoy hay mayor conciencia del valor estratégico de esa red y se están generando espacios de colaboración más fluidos. Sin embargo, debemos seguir trabajando para que esa relación sea bidireccional y constante, no solo basada en el sentimiento, sino también en la cooperación práctica y en proyectos con impacto real en ambas orillas.

–¿Cuánto diría que tiene que aprender esta región de sus emigrantes?

–Muchísimo. La historia de la emigración asturiana es también una historia de emprendimiento, adaptación y esfuerzo colectivo. Las comunidades asturianas en el exterior son un espejo en el que mirarse: han sabido mantener la identidad, innovar y crear redes solidarias a miles de kilómetros de casa. Asturias puede y debe aprender de esa experiencia, de su capacidad para organizarse, para tejer comunidad y para mirar al futuro sin renunciar a sus raíces.