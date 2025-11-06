Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Congreso de Asturianía: "El retorno es una oportunidad estratégica para Asturias", afirma Olaya Romano, directora de Emigración

"Los centros asturianos siguen siendo un referente, el corazón de la asturianía tradicional. Muchos han sabido adaptarse a los tiempos, abrirse a nuevas generaciones y mantener viva la conexión con Asturias. Afrontan retos importantes, como el relevo generacional o la actualización de sus modelos organizativos"

Olaya Romano, en su despacho, en el Calatrava de Oviedo. DIRECTORA GENERAL DE EMIGRACION Y POLITICAS DE RETORNO / Irma Collín / LNE

Eduardo Lagar

Olaya Romano (Madrid, 1989) es la directora general de Emigración y Políticas de Retorno del Principado, dependiente de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. De su mano ha corrido la organización del Congreso de Asturianía que comienza este viernes en el Teatro Riera de Villaviciosa.

-Congreso de Asturianía… ¿Qué es hoy la asturianía? ¿Podría aproximar una definición?

-La asturianía es el sentimiento de pertenencia a Asturias que trasciende las fronteras geográficas. Es identidad compartida, es cultura viva, es compromiso con una tierra que se reconoce en la distancia. Es una forma de ser y de estar en el mundo.

-En una frase, ¿cuál es el objetivo del congreso que comienza este viernes?

-Reencontrarnos como comunidad global asturiana, reflexionar sobre los nuevos retos de la emigración y el retorno, y fortalecer los lazos entre Asturias y su comunidad exterior.

-¿Y qué le gustaría que saliera del Congreso?

-Que de Villaviciosa salgan ideas y propuestas concretas para seguir actualizando la relación entre Asturias y su colectividad exterior. Queremos que sea un punto de inflexión: que la asturianía se mire al espejo y proyecte su futuro con fuerza y determinación.

-¿Cómo ve la salud de la red de centros asturianos por el mundo?

-Los centros asturianos siguen siendo un referente cultural y social, el corazón de la asturianía tradicional. Muchos han sabido adaptarse a los tiempos, abrirse a nuevas generaciones y mantener viva la conexión con Asturias. Y al mismo tiempo afrontan retos importantes, como el relevo generacional o la actualización de sus modelos organizativos. Para eso también sirve este Congreso, para dotarles de estrategias para abordar esos nuevos desafíos.

-Sobre el relevo generacional. ¿Cómo afrontarlo?

-El relevo generacional pasa por abrir los centros a las inquietudes y lenguajes de la juventud emigrada. Eso significa flexibilizar estructuras, incorporar actividades contemporáneas y digitales, y fomentar la colaboración entre generaciones. Desde el Gobierno estamos impulsando espacios de encuentro, formación y proyectos compartidos que acerquen a los jóvenes a la red histórica, sin imponer modelos, esos han de salir de los propios Centros, pero sí construyendo puentes y acompañando en el proceso. Cada Centro debe identificar a qué necesidad de su entorno tiene que dar respuesta.

-¿Y cómo vertebrar a la joven emigración asturiana que hay por el mundo? ¿Sigue siendo válido el modelo de los centros asturianos?

-El modelo sigue siendo válido, pero debe evolucionar. Las nuevas generaciones viven la identidad de forma más líquida y global. Por eso promovemos nuevas formas de relación —redes digitales, programas como "Orígenes", programas educativos…— que complementan a los centros tradicionales. La clave está en la colaboración y en una red flexible donde quepan todas las formas de sentirse asturiano en el mundo.

-Su departamento se cuida no sólo de los que se fueron, también de los que quieren volver. ¿Cómo de importante es ese fenómeno y qué beneficios concretos traerá a Asturias?

-El retorno es una oportunidad estratégica para Asturias. Cada persona que vuelve trae consigo experiencia, formación, redes y energía. A través del Plan RetornAs, estamos facilitando ese regreso con ayudas económicas, asesoramiento personalizado y acompañamiento integral. Favorecer el retorno significa ganar talento, población y futuro para el territorio.

-La ley de nietos incorporará previsiblemente a 1,5 millones de españoles al censo. Un porcentaje notable será de descendientes de asturianos, dada la importancia que tuvo en su momento la emigración regional. ¿Qué efectos puede tener eso?

-La comunidad asturiana fuera de nuestras fronteras crece, lo cual es una oportunidad para estrechar aún más los lazos entre Asturias y el exterior. Desde el Principado queremos acompañarles, facilitar y fomentar su vínculo con Asturias y, si lo desean, su participación activa en la vida económica, social y cultural del Principado. Asturias siempre tendrá las puertas abiertas para todos aquellos que quieran formar parte de nuestra comunidad, compartir su talento y construir juntos el futuro de nuestra tierra.

