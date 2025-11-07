Jorge Fernández Diaz, el asturargentino ganador del "Nadal": "El genoma asturiano está hecho de coraje y esfuerzo"
El escritor, hijo de emigrantes asturianos de Belmonte y Valdés, intervino en el IV Congreso de Asturianía a través de una entrevista grabada con "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA
El escritor argentino Jorge Fernández Díaz intervino este viernes en en el IV Congreso de Asturianía, que se celebra en Villaviciosa, a través de una entrevista grabada con "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA. El autor, que también es un columnista y analista político de referencia en Argentina, es hijo de dos emigrantes asturianos Carmina Díaz y Marcial Fernández. A la primera le dedicó su novela "Mamá", que se ha convertido en un libro de culto, a ambas orillas del Atlántico, donde cuenta la aventura migratoria de su madre, de origen belmontino. "El secreto de Marcial", dedicado a su padre le valió este año el premio "Nadal" de novela. En la entrevista que ayer se emitió en el teatro maliayés, Fernández Díaz se definía como "hijo de una enorme comunidad de asturianos que vivieron e hicieron grande la Argentina", una comunidad, junto con la gallega, que trajo al país austral "una ética y una épica del trabajo". El autor argentino aseguró que "el genoma asturiano está hecho de coraje y esfuerzo".
- Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Te vamos a echar de menos, amigo': la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco
- Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas