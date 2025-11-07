Jorge Fernández Diaz, el asturargentino ganador del "Nadal": "El genoma asturiano está hecho de coraje y esfuerzo"

El escritor argentino Jorge Fernández Díaz intervino este viernes en en el IV Congreso de Asturianía, que se celebra en Villaviciosa, a través de una entrevista grabada con "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA. El autor, que también es un columnista y analista político de referencia en Argentina, es hijo de dos emigrantes asturianos Carmina Díaz y Marcial Fernández. A la primera le dedicó su novela "Mamá", que se ha convertido en un libro de culto, a ambas orillas del Atlántico, donde cuenta la aventura migratoria de su madre, de origen belmontino. "El secreto de Marcial", dedicado a su padre le valió este año el premio "Nadal" de novela. En la entrevista que ayer se emitió en el teatro maliayés, Fernández Díaz se definía como "hijo de una enorme comunidad de asturianos que vivieron e hicieron grande la Argentina", una comunidad, junto con la gallega, que trajo al país austral "una ética y una épica del trabajo". El autor argentino aseguró que "el genoma asturiano está hecho de coraje y esfuerzo".