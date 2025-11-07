Las lágrimas de emoción de un alcalde asturiano al recordar la historia de su abuelo emigrante

La sesión inaugural del cuarto Congreso Mundial de Asturianía, que se celebra desde este viernes y hasta el domingo, llegó al Teatro Riera de Villaviciosa con la emotividad del reencuentro de casi un centenar de emigrantes con su tierra y las lágrimas del alcalde de la Villa. Alejandro Vega se emocionó durante su discurso de bienvenida al recordar a su abuelo emigrante y a su madre y sus tíos.

Los aplausos de los asistentes enjugaron las lágrimas del regidor cuando se le quebró la voz al retratarse a sí mismo como “Alejandro, el nietu de Esteban Riego, “el Che de Piñera”, un pueblo de Cabranes desde el que tuvo que emigrar a Buenos Aires cuando tenía 13 años. Llegó a tener una panadería en la calle Bolívar, fue socio del Centro Asturiano y del Hospital Español de la calle Belgrano y tras 37 años allá tuvo que regresar, no sin antes colaborar junto con otros emigrantes para construir las primeras escuelas de su pueblu, las Escuelas Nacionales de Fresnéu, en El Llanu, que se inauguraron en 1928, donde luego estudiaron sus tres hijos y sus nietos, entre ellos yo… Mi abuelo murió con 92 años, con acento argentino, y sin dejar de querer nunca aquella tierra”, concluyó.