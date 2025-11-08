La avalancha de solicitudes de nacionalidad al amparo de la “ley de nietos” alcanza los 2,3 millones de descendientes de emigrantes que quieren ser españoles en el extranjero

Los nuevos españoles que vienen del extranjero de la mano de la Ley de Memoria Democrática están todavía sin contar, pero este sábado, en la segunda jornada del Congreso Mundial de Asturianía, la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) aproximó la cifra de solicitudes de nacionalidad a una cuenta que equivale a más de dos veces la población de Asturias. Violeta Alonso, asturiana de crianza y vocación, ingeniera residente en Fráncfort (Alemania), calcula la avalancha en “unos 2,3 millones de peticiones, un millón sólo en Argentina, sobre todo en el consulado de Buenos Aires pero también, por este orden, el los de La Habana, otros argentinos y México, Caracas o Sao Paulo…” Son aún solicitudes, y están pendientes de tramitación, pero “teniendo en cuenta que habitualmente se deniega un porcentaje muy pequeño de alrededor del uno o el dos por ciento, podemos encaminarnos a duplicar el volumen de la ciudadanía española en el exterior”, señala la ponente. Se dispararán los tres millones de españoles y los casi 150.000 asturianos actuales y se expanden los números de una población a la que “va a haber que atender con servicios o políticas de retorno”.

Son los hijos de la “ley de nietos”, la norma que ha abierto el acceso al pasaporte para los nacidos en el extranjero hasta con abuelos españoles, pero el desenlace final de este proceso de digestión lenta no es inminente. Ha sido tal la avalancha de peticiones, hasta que se cerró el plazo el pasado 22 de octubre, que la tramitación se anticipa como un problema, uno que mantiene especialmente pendiente al CGEE, el organismo consultivo que asesora al Gobierno en representación de la España expatriada. Tienen entre sus prioridades la vigilancia para que no se atasquen los consulados y “la resolución de los expedientes no lleve tanto tiempo” como barruntan. El aluvión es de tal calibre que para ellos “entre tres y cuatro años” sería un plazo razonable.

Ante los representantes de la diáspora asturiana que se reúnen estos días en el teatro Riera de Villaviciosa, Violeta Alonso pasó revista a la actividad del organismo que preside haciendo una parada larga en el asunto capital de los efectos que se asocian a una ley beneficiosa que necesita mejoras. El Consejo pide para el futuro una norma nueva sin plazo fijo ni límite de descendientes, de suerte que pueda solicitar la nacionalidad cualquiera que pueda demostrar que tiene un ascendiente español. Pero mientras llega eso, que para materializarse necesita algo tan difícil de conseguir en la España actual como el consenso político, urgen la agilidad y los refuerzos para desatascar de burocracia los consulados. Reclama una cooperación entre los ministerios de Exteriores y Justicia para sacar parte del trabajo de las oficinas consulares mediante alguna fórmula de externalización “con personal de empresas o público…” “Nos encontramos con demarcaciones consulares que han triplicado el registro de matrículas consulares y con oficinas que no tienen o el personal o el espacio físico suficiente para poder dar ese servicio”, resalta, e incluso pide que se valore la posibilidad de “utilizar algunos centros en el exterior, como los asturianos, para externalizar algunos de estos servicios”.

Esos más de dos millones son personas con derechos, entre ellos el derecho al voto, y Violeta Alonso volvió a reclamar para ellos una circunscripción electoral propia en el Congreso y los parlamentos autonómicos y a agradecer que haya sido Adrián Barbón el primer presidente autonómico en proponerlo para la Junta, de momento, según propia confesión, con poco éxito. “España es el único país de su entorno inmediato que no tiene esta posibilidad”, justificó, que sí existe en Francia, Italia o Portugal”. “Quienes estamos fuera sentimos que nuestras demandas no se escuchan, o que se nos considera ciudadanos de segunda, y por eso la gente se desmotiva y la participación electoral acaba siendo baja. Contar con una circunscripción exterior permitiría poner nuestros problemas en la agenda política y aumentaría la participación de la ciudadanía española en el exterior”.

Alonso, que este sábado inició en asturiano su intervención en el Congreso Mundial de Asturianía, se acordó de la niña que llegó a Asturias con cinco años y tardó muy poco en comprobar “lo rápido que se puede empezar a sentir lo que es Asturias” viviéndola desde dentro. Pero como el relato de los padres o los abuelos no equivale a la vivencia, y como los nuevos asturianos de la “ley de nietos” van a ser todos de nacimiento extranjero, este sábado en Villaviciosa ella también ha propuesto otras acciones para “fortalecer los vínculos y la identidad” de esta nueva emigración que puede llegar a desanudar algunos vínculos. “Más de 100.000 de los inscritos como asturianos han nacido fuera de Asturias”, afirma, y “todos los que ahora se van a incorporar van a ser nacidos en el exterior… Este debe ser un camino de ida y vuelta, y el relato está muy bien, pero no puede sustituir a la vivencia”. De ahí su sugerencia de añadir a las iniciativas que ya existen en el Principado “un programa de intercambio de estudiantes de bachillerato, que puedan estar por ejemplo un mes aquí conviviendo con una familia”, o el estímulo de “más estancias de estudio en la Universidad, para que estudiantes de origen asturiano puedan cursar un cuatrimestre aquí. Eso no sólo elevaría la identidad asturiana, también fomentaría que quisieran quedarse y retornar”.