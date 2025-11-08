La España del exterior se duplica: preparados para acoger a 6 millones de posibles retornados

España, y Asturias, se está duplicando ahí fuera. Diego Ruiz del Árbol, director de volvemos.org, una asociación dedicada a amparar el retorno de emigrantes, abrió con su intervención la segunda jornada del IV Congreso de Asturianía que se celebra este fin de semana en Villaviciosa. Y lo hizo concretando hasta qué punto ese ha multiplicado –en parte gracias a las nacionalizaciones- el número de residentes en el extranjero. En 2009 era de 1,4 millones de personas y ahora ya supera los 3 millones. “Si hubiera una circunscripción electoral solo para los españoles del exterior –apuntó- seríamos la tercera del país junto con Valencia, con una representación que oscilaría entre los 10 y los 12 diputados en el Congreso”

Este fue el marco de la mesa redonda que ha abierto esta segunda jornada del Congreso de Asturianía, en la que Ruiz del Árbol actuó como moderador y en la que intervinieron Isabel González, jefa de área en la división de retorno del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, junto con la directora general de Ciudadanía Española en el exterior, Elena Bernardo, y la directora general de Emigración y Políticas de Retorno del Principado, Olaya Romano.

El objetivo era hablar de cómo propiciar el retorno de nuestros emigrantes en un nuevo contexto. “El perfil de la ciudadanía del exterior ha cambiado. Ya no estamos hablando de campesinos que emigran a Europa, como ocurrió en España. Tras entrar en la UE, muchos fueron a ocupar puestos en multinacionales y en instituciones europeas”, apuntó Bernardo, quien sumó a este nuevo contingente los descendientes de emigrantes nacionalizados cuando el gobierno de Zapatero empezó a abrir las posibilidades de acceso al pasaporte español. En este sentido, Bernardo apuntó que, una vez cerrado el plazo de nacionalizaciones abierto por la llamada “ley de nietos”, en dos años podría llegar a duplicarse el número de españoles censados en el exterior y llegar a los 6 millones de personas. “Son personas que podrían retornar. Tenemos que están preparados en el Gobierno y las autonomías para dar servicio a estas personas”.

Olaya Romano incidió en la apuesta que el Gobierno del Principado ha hecho por ese retorno a través del Plan RetornAS, cifrado en 4 millones de euros, pero que no sólo ofrece ayudas económicas, también respaldo en el proceso. “Nosotros queríamos dar un acompañamiento integral a través de la Oficina del Retorno, que te coge de la mano y no te suelta hasta mucho tiempo después”, indicó Romano, quien anunció que además de los dos puntos de información que esta oficina tiene en Mar del Plata y Buenos Aires, Argentina, próximamente se abrirán dos puntos más. La directora general de Emigración del Principado añadió que, desde 2004, se están batiendo cifras en el número de descendientes de emigrantes que vuelven a España. “Estamos hablando ya de 1.500 retornos”, indicó Olaya Romano, quien incidió en el valor que los retornados dan al acompañamiento que les brindan: “Los que retorna muchas veces se enfrentan a un laberinto y un abismo para aprender cómo funciona la burocracia y todo ese acompañamiento no tiene precio”.

Isabel González, por su parte, habló de los nuevos desarrollos normativos que el Gobierno tiene ya a información pública para amparar a los que vuelven y detalló que, en el caso de aquellos que regresan en situación de vulnerabilidad están previstas una serie de ayudas que compensarían la imposibilidad de poder acceder al Ingreso Mínimo Vital. Sería una ayuda que oscilaría entre los 4.000 y los 7.600 euros.