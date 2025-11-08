Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO: Sigue aquí la segunda jornada del Congreso Mundial de Asturianía

Los actos comienzan a las 10.00 horas con una mesa redonda sobre la emigración y el retorno

EN DIRECTO: Sigue aquí la segunda jornada del Congreso de Asturianía

E. L.

El IV Congreso de Asturianía celebra este sábado su segunda jornada. Los actos comienzan a las 10.00 horas con una mesa redonda sobre la emigración y el retorno. A las 10.45 horas ofrece una conferencia Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. A las 12 horas será el turno de otra mesa redonda que lleva por título “Asturias se saborea, se brinda, se comparte”. A las 12:45 comenzará la conferencia de Santiago Romero, director de la Fundación Archivo de Indianos.

Por la tarde tendrá lugar, a las 16:00 horas una charla sobre los vínculos comerciales de Asturias en el exterior.

