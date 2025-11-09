Asturias abrirá una escuela de asturianía “online” para formar y atraer a los jóvenes de los centros asturianos

Todos juntos y cantando el “Asturias, patria querida” sobre el escenario del teatro Riera de Villaviciosa. Así terminó, de manera tan asturianamente reglamentaria, el IV Congreso de Asturianía, en el que el gobierno del Principado anunció que reforzará sus medidas de atención a los asturianos del exterior. Por una parte, la Escuela de Asturianía tendrá, en adelante, una versión online, además de los encuentros veraniegos presenciales donde se forman en cultura y folklore regional los futuros líderes de los Centros Asturianos. Además, se crearán en Mendoza (Argentina) y Caracas (Venezuela) dos puntos más de atención del programa RetornAS, que incluye ayudas económicas y acompañamiento en el proceso de regreso a Asturias para emigrantes o descendientes de emigrantes asturianos. Finalmente, también se habilitará una nueva línea de ayudas para mayores de 65 años dependientes que se encuentren en residencias de ancianos en el exterior de Asturias.

Todo este paquete de anuncios para que los asturianos del exterior os “sintáis más cerca a este Gobierno” lo hizo en el cierre del IV Congreso la vicepresidenta regional Gimena Llamedo, de la que dependen directamente las políticas de emigración del Principado. Llamedo anunció también, en ese orden de cosas, que el siguiente curso de extensión de la Escuela de Asturianía se celebrará en el Centro Asturiano de Mendoza (Argentina).

La vicepresidenta resaltó la importancia de los Centro Asturianos. “Ahí donde hay un Centro Asturiano hay un hogar encendido donde se canta el ‘Asturias patria querida’” y apuntó que “Asturias está siempre con vosotros porque la asturianía no se hereda, se comparte”. Llamedo tuvo, a renglón seguido un recuerdo muy aplaudido entre los asistentes para dos dirigentes socialistas ya fallecidos y especialmente implicados con la Asturias del exterior: Begoña Serrano, que fue directora general de Emigración, y el expresidente regional Antonio Trevín.

Al igual que hizo al comienzo del Congreso el alcalde Villaviciosa, Alejandro Vega, anfitrión de la cumbre, la vicepresidenta Llamedo también reveló sus vínculos familiares con la emigración. “Todas las familias sabemos lo que es la emigración, un abuelo que partió, una carta que cruzó el océano, una llamada que acortaba las distancias”. Para hablar de “lo que dolió la distancia” reveló: “Yo tengo una niña que tiene 4 años, se llama Martina y cuando tengo que hablar de su familia tengo que mirar a Argentina y tengo que explicarle por qué su padre cada vez que habla con el tío Manolo o con la tía Mabel acaba llorando”. Contó como los representantes del centro asturiano de Santa Fe le regalaron alfajores (un dulce típicamente hispanoamericano) y que su niña los probó “y no tardó en mandar una foto para que los tíos supieran que estaba probando alfajores y que estaban buenísimos”.

Llamedo destacó la importancia de que las generaciones “más pequeñas, a los niños y niñas, les expliquemos lo que es la emigración, les expliquemos por qué el abuelo se fue a Argentina con toda la familia y fue el único que retornó y que toda su familia, sus tíos y sus primos, están allí. Contarle toda esa historia porque es la historia de su vida. Pero porque también tienen que entender qué es la emigración. Y cuando en su escuela hay niños de otros países ellos están viviendo la misma historia que vivieron nuestras familias”.

En el tramo final del Congreso también intervino la directora general de Emigración, Olaya Romano, para agradecer a todos la asistencia y el trabajo en la cumbre. Y a los Centros especialmente “por mantener encendida la llama de la asturianía allí donde estáis”. A continuación, subió al escenario del Riera,el presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), Manuel de Barros, quien también felicitó a todos los participantes por el resultado del encuentro y resaltó el valor de la Asturias exterior: “Somos el concejo 79 que engrandece a nuestra tierrina, somos vuestros embajadores”. Al hablar de las conclusiones del Congreso, De Barros habló de la importancia de incidir en la digitalización y de la urgencia de incorporar a los jóvenes y a las mujeres. “Una de las cosas que hemos aprobado es que, en las juntas directivas, debe de haber mujeres y jóvenes, pero obligadamente. Es fundamental: si queremos que los jóvenes participen y tomen el relevo hay que darles responsabilidades. Y tienen derecho a equivocarse. ¿Alguno de los que estáis aquí no os habéis equivocado?”.

Manuel de Barros, finalmente, también aprovechó la presencia en primera fila del presidente regional Adrián Barbón para hacerle una petición. “Querido presidente, las conclusiones que hemos alcanzado en este congreso tienen un coste económico, evidentemente. Lo que nosotros pedimos es que esas peticiones, con su coste económico, tengan el nombre y apellidos en los presupuestos regionales de Asturias. Si no hay presupuestos nuestras conclusiones serán un papel mojado”.