EN DIRECTO: Sigue la tercera jornada del Congreso Mundial de Asturianía que se celebra en Villaviciosa
El gaitero maliayés José Ángel Hevia actuará en la última jornada del evento
El IV Congreso Mundial de Asturianía celebra este domingo su tercera y última jornada. A partir de las 120.00 horas, el Teatro Riera de Villaviciosa acoge diálogo entre la escritora y periodista Maruja Torres y el escritor Edu Galán, además de una actuación del gaitero maliayés José Ángel Hevia, “símbolo universal de la cultura asturiana”
- Alfredo Suárez y Flor Álvarez, presidente y consejera de Asturmadi Group: 'El mayor enemigo de un empresario es la vanidad porque va muy pegada a la soberbia
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- Álvaro Platero, presidente y único accionista de Astilleros Gondán: 'Nos gusta lo que hacemos y dónde lo hacemos
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande
- Fallece un pescador en Valdés, entre las playas de Barayo y Sabugo, tras caer al agua