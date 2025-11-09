EN DIRECTO: Sigue la tercera jornada del Congreso Mundial de Asturianía que se celebra en Villaviciosa

El IV Congreso Mundial de Asturianía celebra este domingo su tercera y última jornada. A partir de las 120.00 horas, el Teatro Riera de Villaviciosa acoge diálogo entre la escritora y periodista Maruja Torres y el escritor Edu Galán, además de una actuación del gaitero maliayés José Ángel Hevia, “símbolo universal de la cultura asturiana”