EN DIRECTO: Sigue la tercera jornada del Congreso Mundial de Asturianía que se celebra en Villaviciosa

Sigue la tercera jornada del Congreso Mundial de Asturianía que se celebra en Villaviciosa

El gaitero maliayés José Ángel Hevia actuará en la última jornada del evento

Eduardo Lagar

Eduardo Lagar

El IV Congreso Mundial de Asturianía celebra este domingo su tercera y última jornada. A partir de las 120.00 horas, el Teatro Riera de Villaviciosa acoge diálogo entre la escritora y periodista Maruja Torres y el escritor Edu Galán, además de una actuación del gaitero maliayés José Ángel Hevia, “símbolo universal de la cultura asturiana”

