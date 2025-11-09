Los empresarios animan a relanzar la red de negocios asturianos por el mundo: "Es el momento, hay que sacudirse el complejo de inferioridad"

Se llamaba CEAM, Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo, y nació en 2001. FADE, la patronal asturiana, la impulsó con el propósito entonces visionario de tejer una red con la nutrida colonia de empresarios exitosos que Asturias tenía espolvoreados por todo el planeta. Se trataba de que "se conocieran, y de que naciera de aquel roce el cariño empresarial con más empresas conjuntas, más inversión…" Hubo "resultados excelentes", sustanciosos negocios concretos. CEAM, promovida en la etapa de Severino García Vigón como presidente de la patronal, llegó a constituirse en nueve países, pero la crisis inmobiliaria reordenó las prioridades financieras de la organización y el proyecto fue poco a poco ralentizando el ritmo… "Quedó latente", pero quizá haya llegado el momento de "relanzarlo". Alberto González, director general de FADE, dejó ayer la idea flotando en la tarde sabatina de la segunda y penúltima jornada del cuarto Congreso Mundial de Asturianía.

En el teatro Riera de Villaviciosa, ante ochenta representantes de la emigración asturiana en nueve países y al final de dos intensos días de reflexión alrededor de las posibilidades de la diáspora asturiana, la mesa de debate transmite la sensación de que "es el momento" de sacudirse cierto complejo de inferioridad lacerante para que la región saque partido de las múltiples capacidades de su colonia de expatriados. Se habla de las oportunidades de negocio empresarial que se pueden tejer en torno a los emprendedores y profesionales asturianos de éxito que Asturias tiene repartidos por el planeta y se concluye que ha llegado la hora. González comparte la charla con Javier Targhetta, presidente del consejo de administración de la empresa metalúrgica onubense Atlantic Copper –el primer productor de cobre de España– y Tomás Álvarez Aja, empresario asturmexicano con importantes inversiones en el sector del turismo en Asturias, que interviene por videoconferencia desde México.

Público asistente a la segunda jornada del congreso. / Juan Plaza

Desde sus experiencias distintas en lugares diversos, los tres van a venir hasta la conclusión de que "el momento es increíblemente favorable". Targhetta, madrileño hijo de gijonesa y nieto de un indiano colungués en Argentina, defiende la tesis hablando del "flujo de personas de todo el mundo, pero sobre todo de América Latina, que están viniendo a Madrid a comprar casas o a hacer negocios. España tiene un atractivo que quizá nunca tuvo" y hay que buscar ahí el nicho del Principado. "Nos conocen, pero todavía poco", sentencia el alto directivo haciendo un lema con su exhortación: "Vendamos Asturias", proclama, porque "las condiciones de partida son espectaculares: una buena universidad, un clima maravilloso, un paisaje increíble y un tejido empresarial potente..."

Álvarez Aja es el hijo de un emigrante de Poo de Cabrales que en México tiene negocios de tecnología y en Asturias grandes inversiones turísticas que tienen como buque insignia el resort rural de lujo Puebloastur, en Cofiño (Parres). Vivir con una pierna en México y otra en Asturias le da perspectiva para ver que hay materia prima. Él, que se hizo empresario en México y cruzó el Atlántico para invertir en el Principado, sabe que en las dos orillas "tenemos profesionales y empresarios inteligentes y activos" que sólo necesitan "comunicarse", tener canales para "transmitir o exportar esas iniciativas a nuestra Asturias" en una labor que interpela al Principado o a FADE.

La mesa, moderada por Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable de la plataforma "Asturias exterior", llegará también a la conclusión de que para llegar a puerto hay que soltar lastre. Sacudirse el "complejo de inferioridad" que González identifica en Asturias y Targhetta encuentra también en el resto de España. "Siempre digo que los franceses y los italianos venden muy bien lo que no tienen, los ingleses lo que tienen y nosotros nada. Es un poco exagerado, pero algo de eso hay", confirma el directivo, que no conoce ningún gran proyecto humano que sea viable sin "colaboración público-privada", en este caso sin el impulso por un lado del Principado, el Instituto de Comercio Exterior y las embajadas ni el empujón que deben dar por el otro FADE, los empresarios y los centros asturianos.

Se trata en última instancia de "creer", abunda González. De convencerse de que "podemos competir en igualdad de condiciones y con capacidad de ganar con cualquiera. Hay grandísimos empresarios asturianos en todo el mundo, igual que artistas o intelectuales", y el momento de relanzar la red es ahora, confirma, también porque los ejes de poder del mundo han cambiado, quizá porque "el concepto de España está relativamente cuestionado" y ahí Asturias tiene "todas las capacidades para convertirse en el hilo conductor recuperante del país. Quizá estemos en el momento oportuno de la historia para que esta región pueda dar el do de pecho y puede hacerlo perfectamente…"

Lo hará si sabe aprovechar el potencial enorme de su factor humano. El esfuerzo por estrechar lazos "es absolutamente necesario, porque ya no hablamos de empresas o negocios, sino de personas", concluye el dirigente de la patronal. "El país que no sea capaz de aprovechar su activo más importante, que son las personas, está perdido. Y Asturias tiene muchas personas muy buenas en ámbitos muy diversos que debe aprovechar".

La segunda jornada del Congreso contó también con una charla sobre el potencial turístico, gastronómico y agroalimentario de la región, a cargo de representantes del Principado.