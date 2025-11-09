El gaiteru que se plantó ante el papa Juan Pablo II: por qué el Pericote es más sagrado que el Papa
El gaitero José Ángel Hevia contó, durante el Congreso de Asturianía, una divertida anécdota de uno de los grandes maestros de la gaita, Ignacio Noriega, durante la visita del pontífice a Covadonga
Uno de los momentos más deslumbrantes de la última sesión del IV Congreso de Asturianía que este fin de semana se celebró en Villaviciosa fue la actuación del gaitero maliayés José Ángel Hevia, acompañado de su hermana, la tamboritera y percusionista María José Hevia. Ambos, sobre el escenario del teatro Riera presentaron un formato íntimo que han llamado "Basado en hechos reales" y donde el gaiteru asturianu más mundial va homenajeando a sus maestros detallando su historia y presentando versiones de algunos de sus temas más emblemáticos. Pero la actuación de los hermanos Hevia sirvió también para revelar las cualidades de José Ángel como imitador pues, al relatar la vida de Ignacio Noriega, el gaiteru de San Roque del Acebal (Llanes) revivió su particular forma de hablar, asturiano oriental mezclado con la 'xíriga' de los tejeros, y contó un delicioso episodio ocurrido durante la visita del papa Juan Pablo II a Covadonga, donde Noriega fue el encargado de tocar el Pericote.
