Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El gaiteru que se plantó ante el papa Juan Pablo II: por qué el Pericote es más sagrado que el Papa

El gaitero José Ángel Hevia contó, durante el Congreso de Asturianía, una divertida anécdota de uno de los grandes maestros de la gaita, Ignacio Noriega, durante la visita del pontífice a Covadonga

Así contó Hevia la anécdota del gaitero que se negó a dejar de tocar el pericote en presencia de Juan Pablo II: "Es más sagrado que el Papa"

Así contó Hevia la anécdota del gaitero que se negó a dejar de tocar el pericote en presencia de Juan Pablo II: "Es más sagrado que el Papa"

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Eduardo Lagar

Eduardo Lagar

Uno de los momentos más deslumbrantes de la última sesión del IV Congreso de Asturianía que este fin de semana se celebró en Villaviciosa fue la actuación del gaitero maliayés José Ángel Hevia, acompañado de su hermana, la tamboritera y percusionista María José Hevia. Ambos, sobre el escenario del teatro Riera presentaron un formato íntimo que han llamado "Basado en hechos reales" y donde el gaiteru asturianu más mundial va homenajeando a sus maestros detallando su historia y presentando versiones de algunos de sus temas más emblemáticos. Pero la actuación de los hermanos Hevia sirvió también para revelar las cualidades de José Ángel como imitador pues, al relatar la vida de Ignacio Noriega, el gaiteru de San Roque del Acebal (Llanes) revivió su particular forma de hablar, asturiano oriental mezclado con la 'xíriga' de los tejeros, y contó un delicioso episodio ocurrido durante la visita del papa Juan Pablo II a Covadonga, donde Noriega fue el encargado de tocar el Pericote.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
  2. Alfredo Suárez y Flor Álvarez, presidente y consejera de Asturmadi Group: 'El mayor enemigo de un empresario es la vanidad porque va muy pegada a la soberbia
  3. El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
  4. Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
  5. Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
  6. Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
  7. El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
  8. Álvaro Platero, presidente y único accionista de Astilleros Gondán: 'Nos gusta lo que hacemos y dónde lo hacemos

El Principado destaca en Langreo la "gran implicación ciudadana" en la elaboración de la Ley de Participación

El Principado destaca en Langreo la "gran implicación ciudadana" en la elaboración de la Ley de Participación

Llamamiento de los arquitectos asturianos a aprovechar los bosques (hoy semiabandonados) para producir madera apta para la construcción: "La estamos importanto..."

Llamamiento de los arquitectos asturianos a aprovechar los bosques (hoy semiabandonados) para producir madera apta para la construcción: "La estamos importanto..."

La tonada busca a su Rosalía: con un público menguante y atrapada en el mismo repertorio, la canción popular de Asturias necesita una renovación

La tonada busca a su Rosalía: con un público menguante y atrapada en el mismo repertorio, la canción popular de Asturias necesita una renovación

El gaiteru que se plantó ante el papa Juan Pablo II: por qué el Pericote es más sagrado que el Papa

El gaiteru que se plantó ante el papa Juan Pablo II: por qué el Pericote es más sagrado que el Papa

Encuentro de las Juventudes Socialistas en Sotrondio: la escuela de formación de la organización reunió a cuarenta jóvenes

Encuentro de las Juventudes Socialistas en Sotrondio: la escuela de formación de la organización reunió a cuarenta jóvenes

El cine Felgueroso proyecta cuatro cortometrajes asturianos

¿Qué hacer esta semana en El Llano? Música, cine y charlas abiertas al público en el Centro Municipal

¿Qué hacer esta semana en El Llano? Música, cine y charlas abiertas al público en el Centro Municipal
Tracking Pixel Contents