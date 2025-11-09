El primer hotel de 5 estrellas "gran lujo" de Asturias recibe el reconocimiento del sector hotelero español

El sector hotelero nacional acaba de premiar el proyecto turístico de Puebloastur, el primer hotel de Asturias que ha alcanzado la categoría de 5 estrellas «gran lujo».

Puebloastur ha resultado ganador en la categoría RSC Hotelera Económica de la VII edición de los Premios RSC Hotelera, organizados por la Fundación Intermundial, junto a Tourism&Law y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Este premio está orientado a reconocer la labor de aquellos negocios orientados a mejorar su entorno social, económico y medioambiental.

El jurado ha destacado del proyecto de Puebloastur, cuyo lema es «El lujo de vivir en un pueblo», como «un ejemplo sobresaliente de turismo regenerativo y sostenible, donde la rentabilidad económica se integra con el respeto medioambiental y el desarrollo rural».

La organización de estos galardones «ha valorado especialmente la autosuficiencia energética mediante geotermia, biomasa y energía solar, el impulso de la economía local y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural asturiano, configurando un modelo de lujo sostenible que inspira al conjunto del sector hotelero».

La entrega del galardón a los responsables de este proyecto impulsado por el empresario asturmexicano Tomás Álvarez Aja se celebrará el próximo 20 de noviembre, en el marco del XX Congreso de Hoteleros Españoles de CEHAT, en Cartagena.