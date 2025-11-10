La historia del “Che de Piñera”, el abuelo emigrante que emocionó al alcalde de Villaviciosa en el Congreso Mundial de Asturianía

Al darles la bienvenida a este IV Congreso Mundial de Asturianía quiero comenzar reiterando el agradecimiento al Principado de Asturias, a su presidente, Adrián Barbón, por haber elegido Villaviciosa para su celebración. Lógicamente, no soy objetivo al decir que han elegido bien, pero además quiero valorar el acierto de que este congreso se celebre por primera vez fuera de la capital de Asturias, Oviedo, o de Gijón, y se haya descentralizado, en este caso, a este concejo del oriente de Asturias.

Si toda Asturias, y España, no se entiende sin la emigración y sus emigrantes, han elegido para celebrar este Congreso una tierra, Villaviciosa, especialmente unida y marcada por la emigración…Son muchos los ejemplos, pero les pondré algunos significativos.

La historia de la emblemática marca villaviciosina y asturiana “Sidra El Gaitero” es uno de los frutos de la emigración, de marcado sello indiano. De la fortuna lograda en Cuba y México, y del retorno de los que fueron fundadores de la sociedad Valle, Ballina y Fernández, en 1890, hace 135 años, surgió una empresa, con toda su obra, y lo que ha supuesto como emblema de Villaviciosa y Asturias. Aquí mismo, fuera del teatro, podrán admirar la escultura de Mariano Benlliure, el mejor escultor español de la época, que erigió "La Manzanera" como monumento a D. Obdulio Fernández Pando, uno de los fundadores, frente las primeras escuelas graduadas de Villaviciosa, que también promovieron y financiaron. ¡Qué obra impagable la de los emigrantes a favor de la escuela y la instrucción pública!

Los “Almacenes El Encanto de La Habana” fueron fundados en 1888 por dos hermanos de Coru (Villaviciosa) emigrados a Cuba, José y Bernardo Solís. Se considera el origen del modelo de galerías comerciales o gran superficie en hispanoamérica y España. De ahí surgiría y se desarrollaría después, con Pepín Fernández, "Galerías Preciados" en España, y con Ramón Areces, “El Corte Inglés”, ambos empleados de “El Encanto”.

Ayer lo recordábamos al inaugurar la magnífica exposición que podréis ver en el edificio del Ateneo Obrero, otra obra en gran parte indiana, construida por el mismo arquitecto que el Centro Asturiano de La Habana, Manuel del Busto. Allí se organizó el primer Día de los Americanos que se celebró aquí, el primer domingo de agosto de 2021, y la inauguración oficial del edificio, el 6 de agosto de 1922, se hizo con la celebración del segundo “Día de los Americanos”. "En agradecimiento por su generosa colaboración, terminó siendo un clamoroso y sentido homenaje a quienes contribuyeron en la creación de escuelas, arreglos de iglesias, capillas, fiestas, caminos, construcción de fuentes y lavaderos… y cuantas ayudas les eran pedidas desde pueblos y parroquias de Villaviciosa y de toda Asturias", nos recuerda el Cronista Oficial de Villaviciosa, Miguel González Pereda.

En esa exposición, que refleja tan bien la gran obra que ha hecho el Muséu del Pueblu d'Asturies (al igual que la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración) para preservar la memoria indiana, podemos valorar mejor la gran obra de otros villaviciosinos, como Nicolás Rivero, impulsor y prestigioso director del “Diario de la Marina”, el principal periódico de la historia de la emigración asturiana, que se editó en Cuba entre 1844 y 1960. O Carlos Ciaño Canto, emblemático director (desde 1884) del periódico «El Eco de Covadonga», fundado en 1871 en la ciudad de Matanzas (Cuba), que recogió gran parte de su producción poética en lengua asturiana.

A estas y otras publicaciones, al referirse a la Revista "Norte", que editó en México el gran Alfonso Camín (el poeta que mejor cantó con tanta intensidad y extensión la gesta del indiano), la definió certeramente Ignacio Gracia Noriega como si fueran "centro asturiano de papel y poesía, con soñadas boleras y sidra paladeada en el recuerdo".

Y en este sentido, quiero resaltar que esta es la tierra de Xosé Caveda y Nava, que nació y vivió a unos metros de aquí, y siendo uno de los principales ilustrados asturianos defendió y promovió en aquella época la lengua asturiana. Y esta es la tierra también de Victor García de la Concha, prestigioso catedrático, escritor, director de la Real Academia de la Lengua Española, del Instituto Cervantes, etc.. Acabamos, de celebrar el X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa (Perú). A él se debe, entre otras cosas, el impulso de estos congresos y de la unión y cooperación de las academias del español en el mundo.

Por eso quiero reivindicar hoy aquí, desde Villaviciosa, la compatibilidad plena de la defensa de la promoción del español, nuestra lengua común, con la necesidad de promoción y defensa de la lengua asturiana, nuestra llingua, porque no es verdad que se pueda defender la cultura asturiana sin defender primero su lengua.

En fin, espero que disfrutéis de esta vuestra tierra, y que sea un Congreso fructífero en trabajo y resultados. Vosotros sabéis más que nadie de qué se debe hablar, cito solo ahora retos difíciles como son el vital y a la vez complejo objetivo de lograr el relevo generacional y la continuidad de la conexión con Asturias y España de las comunidades asturianas, los problemas sociales que padecen muchos de nuestros emigrantes y que necesitan ayuda, la colaboración y apoyo a los centros y casas de Asturias, el acceso a la nacionalidad española o, en fin, la oportunidad que supone para las empresas asturianas contar con nuestros emigrantes en gran parte del mundo y también las posibilidades de inversión de nuestros emigrantes en Asturias.

Quiero que sepáis que hoy os habla el Alcalde de Villaviciosa, pero casi todos los españoles, y más los asturianos, tenemos una historia emigrante. Así que hoy os habla también Alejandro, el nietu de Esteban Riego, “el Ché de Piñera”, un pueblu de Cabranes, que huérfano de madre desde que tenía un año tuvo que emigrar a Buenos Aires cuando tenía 13 años, reclamado por un tío, panadero, que estaba entre los fundadores del Centro Asturiano de Buenos Aires, como reza en la placa que está en la sede histórica de la calle Solis. Aquel guaje de La Fontanina llegó a tener una panadería en la calle Bolivar, fue socio del Centro Asturiano y del Hospital Español de la calle Belgrano y tras 37 años allá tuvo que regresar, no sin antes colaborar junto con otros emigrantes, desde allá, para construir las primeras escuelas de su pueblu, las Escuelas Nacionales de Fresnéu, en El Llanu, que se inauguraron en 1928, donde luego estudiaron sus tres hijos, y sus nietos, entre ellos yo... Mi abuelo murió con 92 años, con acento argentino y sin dejar de querer nunca aquella tierra… Así que entenderéis que hoy me sienta especialmente orgulloso de estar con todos vosotros..

Y no quiero terminar sin recordar y acordarme de Antonio Trevín Lombán. Si deciámos que Alfonso Camín fue el poeta que mejor entendió y escribió sobre el sentimiento indiano, Antonio creo que ha sido el servidor público que en Asturias mejor entendió el fenómeno de la emigración y a los emigrantes. Es, acertadamente, el presidente de honor de este Congreso, y, presidente, no se podía haber elegido mejor. Hoy nos gustaría a todos, tenerle con nosotros, pero tenemos que conformarnos con su recuerdo y su ejemplo, siempre. Gracias Antonio, descansa en paz.

Y termino, a modo de nuevo de bienvenida, con los mismos versos que dedicó Carlos de la Concha, entonces presidente del Ateneo Obrero de Villaviciosa, a los emigrantes,en aquel primer Día de los Americanos celebrado aquí en1921:

¡A esos valientes y esforzados hombres,

gloria y orgullo de la tierra hispana!

Pues siendo como sois honra de Asturias,

y siendo Asturias gloria de la Patria,

(Madre amorosa, pues le dio la cuna,

hija obediente pues le dio su savia),

al deciros que sois honra de Asturias

digo que sois el galardón de España.

A todos os abraza con cariño

a estos que hoy visitan nuestra casa.

Bienvenidos a vuestra casa. Muchas gracias