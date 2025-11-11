Los "asturianos de corazón" importan mucho en la Asturias exterior: los Centros Asturianos piden un cambio en la ley para poder a formar los jóvenes sin raíces en la región

Manuel de Barros es presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA) y también presidente del Centro Asturiano de Alicante. En esta entrevista resume el sentir y algunas de las peticiones de los asturianos del exterior representados por respectivas casas regionales tras el IV Congreso de Asturianía, celebrado el fin de semana pasado en el teatro Riera de Villaviciosa. En el Congreso participaron 80 representantes de 39 centros asturianos, 22 del extranjero y 17 del resto del España. Estas son las claves del congreso, según el presidente de FICA:

Una representación importante. “Eso es lo que destacaría en primer lugar. El Congreso de Asturianía ha costado casi 20 años hacerlo, pero han venido prácticamente todos los Centros Asturianos del mundo. Todos han estado en Villaviciosa. Eso es fundamental”.

Debate intenso. “Hemos tenido casi ocho horas para poder debatir a puerta cerrada, para hablar de nuestras historias y nuestros problemas. No hemos tenido injerencia de nadie. Hemos querido que moderara un agente externo. No ha sido ningún presidente del congreso ni yo como presidente de la FICA. Los que han moderado lo han hecho muy bien, porque nosotros somos complicados de coordinar”.

Dar entrada a los asturianos de corazón y no sólo de origen. “Nosotros planteamos una cosa que hay que resolver. Hay chicos que no son asturianos que participan en los centros y hay problemas de juventud en los centros. Pues nosotros pedimos que esa gente tenga el mismo derecho que uno de descendencia asturiana a venir aquí a la Escuela de Asturianía o a las actividades que se hagan dentro de la Escuela. Hay que abrir la puerta a esos otros asturianos que están vinculados a los centros. Quizá haya que modificar la ley en ese sentido”.

Operación Añoranza. “Pedimos que no sea solamente para los asturianos de la primera generación, también para los hijos, para la primera generación. Eses es otro tema importante”.

Subvenciones. “Es algo que yo siempre peleo. No tiene sentido que nosotros, los asturianos, que somos la segunda comunidad española con más emigración, seamos los quintos o sextos en presupuesto para la emigración. Hay que aumentarlo. También hay que plantearse adelantar el dinero de las subvenciones. Porque si tú tienes una actividad y tienes que desembolsar dinero, pero si no lo tienes te quedas sin actividad. Hay Centros Asturianos que sí pueden adelantar dinero, pero otros no pueden. Creo que esto que pedimos es bastante razonable”.

Incorporar a la juventud. “Eso es importante. Es obligado. Los jóvenes tienen que estar en las juntas directivas. Hay que darles responsabilidades. Hay que pensar que ellos tienen capacidades, porque a veces ejercemos como padres con ello. A la gente joven hay que facilitarles el acceso a las juntas directivas y darles responsabilidad. Y las mujeres. Tiene que haber más mujeres en las juntas directivas de los centros asturianos”.

Incorporar los bolos a la Escuela de Asturianía. “La Escuela de Asturianía, que está funcionando muy bien, hay que ampliarla a alguna materia más. Por ejemplo, los bolos. Porque es verdad que se están perdiendo los bolos. Es algo muy asturiano. En España solo hay en los centros de Torrevieja, Barcelona y Valladolid. Enrique Fernández, el presidente del Centro de Torrevieja es un gran defensor de los bolos. Todo el mundo lo vio cuando salió a recoger el diploma al final del Congreso. Hizo ese gesto, como de lanzar”.

El V Congreso de Asturianía en 2026. “Mi opinión personal, aunque veo que es la opinión de todos los centros, es que el año que viene es muy pronto. Se lo agradecemos (al Principado) porque eso demuestra que quieren contar con nosotros, evidentemente. Pero no tiene sentido ahora. No da tiempo durante este año a desarrollar las conclusiones de este congreso que acabamos de celebrar. No tiene mucho sentido. Es el punto de vista de la mayoría que yo he captado”.