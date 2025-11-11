Concurso literario, sidra dulce, gaita...Alcalá también celebra su amagüestu

La Casa de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid) celebró su tradicional Amagüestu, el pasado 8 de noviembre, una cita esperada cada año por socios, amigos y simpatizantes que tuvo lugar en la sede de la institución.

La jornada, a la que acudieron cientos de personas, fue todo un éxito de participación y asistencia, consolidando esta fiesta como uno de los eventos más entrañables de la comunidad asturiana en Madrid.

Entre las actividades más destacadas estuvieron los concursos fotográfico y literario, que contaron con una gran participación y un nivel artístico y creativo cada vez mayor. El concurso fotográfico, bajo el lema “Asturias, esencia que perdura” volvió a sorprender al jurado por la calidad de las obras presentadas. Pilar Navío, Begoña Maradiega y Estíbaliz de Miguel conformaron el jurado del premio, que recayó en su primera categoría en Yesica Traviesa.

Por su parte, el certamen literario, con el tema “Asturias soñada”, también despertó gran interés. El jurado estuvo formado por Core, escritora asturiana, Marta Fernández, profesora del CEIP Doctora de Alcalá y autora madrileña y Rosa García, miembro de la Junta Directiva. El galardón se lo llevó Abel Martín Amor.

Durante el acto se hizo entrega de la recaudación obtenida en la subasta del ramu celebrada el pasado Día de Asturias, que este año se destinó a la Asociación Española Contra el Cáncer, "reafirmando el compromiso solidario de la Casa de Asturias con las causas sociales". Tras la entrega de premios, la celebración continuó con las tradicionales castañas asadas y la sidra dulce recién traída de Asturias, todo ello acompañado de un ambiente festivo y familiar.

La música tradicional no faltó, con panderetas, castañuelas, acordeón y gaita, que pusieron el broche perfecto a una jornada llena de alegría, cultura y raíces. "El Amagüestu 2025 volvió a demostrar que la Casa de Asturias de Alcalá de Henares no solo mantiene vivas las tradiciones del Principado, sino que también las comparte con orgullo, fomentando la convivencia, la solidaridad y el amor por la tierra asturiana", aseguran desde la Casa de Asturias de Alcalá de Henares.