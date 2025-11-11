El análisis azul desde Bruselas de la futbolista Laura Díaz: Caída libre al sótano de Primera

La futbolista avilesina Laura Díaz González, apasionada seguidora del Real Oviedo, comenzó la pasada temporada a enviar desde Hong Kong sus análisis sobre la evolución del equipo azul para la edición "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA. Con su sección "Lo más lejos a tu lado" debutó como cronista oviedista justo en la temporada del sueño, del regreso a Primera. En China estudió Relaciones Internacionales y ahora emprende una nueva etapa laboral desde Bruselas. Vuelve el Oviedo a Primera y vuelven las crónicas de Laura a "Asturias Exterior" pero esta vez desde la capital belga. Ella, que pertenece a la llamada "generación del barro", que acompañó al Oviedo en sus peores momentos, contará cómo es medirse con los mejores del fútbol español.

Para algunos la llegada de Luis Carrión parecía ser la llave mágica para resolver los males del equipo, para otros era una crónica de una muerte anunciada, pero los números - que parecía ser hace unas semanas lo único que importaba a la hora de tomar decisiones en el club – no mienten, y el balance de noviembre nos deja con: dos partidos, cero victorias, cero goles y una caída libre al sótano de Primera División. Su regreso, que se vendió como el acto final de una epopeya, se está convirtiendo en un epitafio.

El catalán intenta recuperar patrones del Oviedo de 2023: presión alta, centros al área y dominio territorial, pero los músicos ya no reconocen la sinfonía. Si el empate ante Osasuna fue un crimen pasional, la derrota ante el Athletic fue un homicidio ejecutado por algoritmo y, en medio del naufragio, Aarón Escandell emerge como el único faro. El guardameta valenciano, que encaja más goles que ningún otro portero de Primera División (20 en 12 jornadas), también es el que más paradas ha realizado de la categoría con 47 intervenciones, fiel reflejo de la situación del equipo.

San Mamés, la catedral donde el Oviedo llegaba como peregrino en busca de redención, nos confirmó lo que venimos advirtiendo desde principio de temporada, a este equipo le falta una marcha más si quiere competir en Primera. La segunda mitad fue un lamento continuo. El Oviedo perdió fuelle, movilidad y capacidad para generar peligro, y es que hemos creado una paradoja de efectividad inversa: somos aparentemente competitivos en creación (738 acciones desde el tercio medio), pero criminalmente incompetentes en ejecución.

Con apenas dos y tres puntos de distancia respecto a Valencia y Osasuna, el Oviedo se aferra a un clavo ardiendo en la tabla. Pero más allá de los números, lo que preocupa es la ausencia de argumentos. No existe un discurso táctico que justifique los resultados, ni una progresión esperanzadora que permita intuir futuros cambios de tendencia. El parón internacional llega en el peor momento posible, con una sensación de derrumbe psicológico que amenaza con convertirse en una losa insoportable, pero todo buen oviedista sabe que siempre que ha llovido ha escampado… ¿no?