Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los taxis y autobuses de Londres que llevan directamente al "Paraíso natural" asturiano

La promoción turística asturiana inunda durante estos días el transporte público de la capital británica

Uno de los autobuses londinenses que anuncian el paraíso natural asturiano

Uno de los autobuses londinenses que anuncian el paraíso natural asturiano / A.G.

E.L.

Los autobuses y taxis de Londres tienen al paraíso natural asturianode origen. No paran de ver autobuses y taxis que promocionan Asturias como destino turístico. La imagen del “Paraíso natural” aparece rotulada en distintos vehículos de transporte público que transitan estas semanas por la capital británica.

Uno de los autobuses con la promoción turística de Asturias en Londres

Uno de los autobuses con la promoción turística de Asturias en Londres / A.G.

Todo ello forma parte de la campaña promocional que el Principado de Asturias está desarrollando en diferentes ciudades europeas. En Londres, la promoción se está haciendo tanto en los autobuses como en los taxis. Habrá también promoción del “Paraíso natural” en el aeropuerto de Charleroi, en Bélgica, en los tranvías de Lisboa, en el metro de París y en la estación central y el tranvía de Ámsterdam.

Un taxi londinense que anuncia el &quot;Paraíso natural&quot; asturiano.

Un taxi londinense que anuncia el "Paraíso natural" asturiano. / A.G.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
  2. El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
  3. Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
  4. Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie
  5. El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
  6. Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
  7. Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
  8. Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas

Madrid On Ice contará con actuaciones musicales en directo, talleres, atracciones infantiles y una fanzone de acceso libre fuera del estadio

Madrid On Ice contará con actuaciones musicales en directo, talleres, atracciones infantiles y una fanzone de acceso libre fuera del estadio

Escuelinas casi vacías en la huelga de las educadoras de infantil en Asturias (y muchos padres "comprensivos" con un "plan B" para sus hijos)

Escuelinas casi vacías en la huelga de las educadoras de infantil en Asturias (y muchos padres "comprensivos" con un "plan B" para sus hijos)

El gol regatea a los delanteros: el curioso porcentaje que solo superan los azules en toda la Primera División

El gol regatea a los delanteros: el curioso porcentaje que solo superan los azules en toda la Primera División

Langreo aprueba por unanimidad el crédito para reponer la ayuda a quince mujeres víctimas de violencia de género (perdida al solicitarse fuera de plazo)

Langreo aprueba por unanimidad el crédito para reponer la ayuda a quince mujeres víctimas de violencia de género (perdida al solicitarse fuera de plazo)

El turismo generó el año pasado en Asturias 2.818 millones y 46.900 empleos: estas son las claves del informe presentado en Gijón

El turismo generó el año pasado en Asturias 2.818 millones y 46.900 empleos: estas son las claves del informe presentado en Gijón

El final más insólito para el asturiano Arbidel González, que se proclama campeón de España en el 100 mariposa

El final más insólito para el asturiano Arbidel González, que se proclama campeón de España en el 100 mariposa

Ana Obregón rompe en lágrimas tras recibir un premio: "A mi lo que me importa es el valor humano de las personas"

Ana Obregón rompe en lágrimas tras recibir un premio: "A mi lo que me importa es el valor humano de las personas"

Corvera pide ampliar el convenio con la SGAE para bonificar las fiestas organizadas por las asociaciones vecinales

Corvera pide ampliar el convenio con la SGAE para bonificar las fiestas organizadas por las asociaciones vecinales
Tracking Pixel Contents