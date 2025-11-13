Los taxis y autobuses de Londres que llevan directamente al "Paraíso natural" asturiano
La promoción turística asturiana inunda durante estos días el transporte público de la capital británica
E.L.
Los autobuses y taxis de Londres tienen al paraíso natural asturianode origen. No paran de ver autobuses y taxis que promocionan Asturias como destino turístico. La imagen del “Paraíso natural” aparece rotulada en distintos vehículos de transporte público que transitan estas semanas por la capital británica.
Todo ello forma parte de la campaña promocional que el Principado de Asturias está desarrollando en diferentes ciudades europeas. En Londres, la promoción se está haciendo tanto en los autobuses como en los taxis. Habrá también promoción del “Paraíso natural” en el aeropuerto de Charleroi, en Bélgica, en los tranvías de Lisboa, en el metro de París y en la estación central y el tranvía de Ámsterdam.
