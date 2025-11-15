Ahora que todos vienen, resulta que Tomasín se va: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. En esta semana, los datos del Instituto Nacional de Estadística nos dieron un alegrón: sigue consolidándose el repute demográfico de Asturias gracias a la llegada de nueva población del exterior, tanto de otras comunidades españolas como desde el extranjero. Y ahora que todos parecen estar viviendo, el que desaparece es Tomasín, Tomás Rodríguez Villar, el tinetense que mató en 2011 en legítima defensa a su hermano y que estuvo 53 días fugado en el monte, sin que la Guardia Civil consiguiera apresarle. En esas semanas, Tomasín se convirtió casi en un héroe para un amplio sector de la sociedad asturiana. Ahora, después de cumplir 6 años de prisión, casi década y media después del crimen, Tomasín ha vuelto a desaparecer. Se teme por el estado en que se encuentre, dado que quienes lo trataron últimanente aseguran que su estado físico y mental se han deteriorado con el paso de los años. De estas noticias y muchas más te hablaremos en "Carta desde el Paraíso".

El acceso a este servicio es GRATUITO y sólo con regístrate en lne.es ya podrás apuntarte y recibir las newsletter.

Si ya estás registrado en LA NUEVA ESPAÑA sólo tendrás que iniciar sesión y seleccionar la newsletter "Carta desde el Paraíso".