"Marché de Erasmus", los universitarios asturianos en el extranjero: Rubén Naya, un salto de altura hasta Suecia

Con el nuevo curso universitario, vuelve una nueva temporada de entrevistas de "Marché de Erasmus", a cargo de Sara Bernardo, periodista de LA NUEVA ESPAÑA especializada en Educación. Todas las semana charlará de manera distentida por videoconferencia con un joven estudiante universitario asturiano que haya ido a hacer un curso en el extranjero gracias al programa "Erasmus". En esta ocasión, el entrevistado es Rubén Naya, que estudia Ciencia e Ingeniería de Datos en Suecia y que, además, es Subcampeón de España de salto de altura.