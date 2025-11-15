"Marché de Erasmus", los universitarios asturianos en el extranjero: Rubén Naya, un salto de altura hasta Suecia
Vuelven las video-entrevistas de la periodista de LA NUEVA ESPAÑA Sara Bernardo, especializada en Educación. Cada semana charlará con un joven de la región que se ha ido un año a hacer un curso académico fuera gracias al programa "Erasmus"
Con el nuevo curso universitario, vuelve una nueva temporada de entrevistas de "Marché de Erasmus", a cargo de Sara Bernardo, periodista de LA NUEVA ESPAÑA especializada en Educación. Todas las semana charlará de manera distentida por videoconferencia con un joven estudiante universitario asturiano que haya ido a hacer un curso en el extranjero gracias al programa "Erasmus". En esta ocasión, el entrevistado es Rubén Naya, que estudia Ciencia e Ingeniería de Datos en Suecia y que, además, es Subcampeón de España de salto de altura.
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- Alerta sanitaria en Asturias por queso cabrales contaminado de una marca: las partidas afectadas también salieron a otras comunidades
- El moscón fallecido tras chocar contra un muro iba a Trubia a recoger su camión de trabajo: 'Estamos destrozados
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Un conductor al que perseguía la policía destroza siete coches aparcados en Langreo
- Acelerón al proyecto que llenará de vida un edificio singular de Oviedo: el Ayuntamiento lanza su licitación más esperada
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros