Pepe Colubi, guionista, periodista y escritor: "Mi vocación se fue construyendo a golpes de suerte"

Pepe Colubi (Esplugues) "Nací en 1966 y viví en Oviedo hasta los 40 años. Para mi sorpresa he hecho radio, prensa escrita y televisión. He publicado varios ensayos de cultura pop y una trilogía de autoficción que empezó con ‘California 83’. Una vez Rocío Jurado me dedicó una canción y otro día Tom Morello me invitó a un chupito. Nunca me han despedido del programa ‘Ilustres ignorantes’"

Con ustedes, Pepe Colubi, periodista y escritor y guionista y crítico y...

–Mi trabajo consiste en sentarme en una mesa con cuatro personas interesantes y responder, de la manera más casual, divertida y espontánea posible a preguntas de aspecto formal. Lo hago cuatro veces al mes durante media hora. Mientras hablamos, varias cámaras graban la charleta, que acaba convertida en el programa "Ilustres ignorantes" que emite Movistar en su canal de televisión. Completo tan parca exigencia con una gira, continua pero no asfixiante, por teatros de toda España donde hacemos algo parecido en sesiones de hora y media. A veces visito a Marc Giró en el plató de su ‘Late Xou’ en TVE. También escribo una columna mensual en la revista ‘Cinemanía’".

No puede llamarlo vocación porque "nada de lo que he hecho había estado antes en mi horizonte; nadie en su sano juicio puede prever un programa de televisión que dure veinte años. Mi vocación hacia el mundo de la comunicación se fue forjando sobre la marcha a base de golpes de suerte: Enrique Bueres me animó a acercarme a Radio Asturias y Javier Cuervo me brindó la oportunidad de escribir sobre televisión en LA NUEVA ESPAÑA. Ambas actividades fueron el germen de todo lo que vino después".

Su primer viaje significativo sucedió en 1980: "Me fui un mes a Galway (Irlanda) a aprender inglés. Más tarde, en 1984, tuve la inmensa suerte de hacer el COU en California, y ya estudiando Filología en 1986, pasé tres semanas en Londres. Diría que mi primer viaje medio profesional fue en 1992 a los campamentos del Polisario en Tindouf: un reportaje sobre aquella experiencia fue mi primera publicación en LA NUEVA ESPAÑA. Todos los viajes marcan aunque la memoria los vaya agolpando. Conocer gente, lugares y costumbres, aunque sea tangencialmente, es fundamental para expandir los ánimos. Te ayuda a situarte".

En el año 2000 empezó a viajar regularmente a Madrid "para entrevistar a famosos de toda condición. En 2001, poco antes del 11 de septiembre, volé a Miami a entrevistar a Enrique Iglesias para la revista ‘Rolling Stone’. El resultado de aquel viaje no fue proporcional al esfuerzo".

¿Qué aconsejaría a alguien de Asturias que quiera dedicarse a lo suyo? "De verdad que me gustaría tener palabras mágicas y precisas en forma de consejo útil, pero no sabría explicarme porque mi trayectoria no ha sido lineal ni premeditada. En 2001 rechacé una oferta muy firme para instalarme en Madrid; llegaron a enseñarme mi despacho en Callao, pero decidí seguir como freelance desde Oviedo. En 2005 empecé a colaborar en el programa Chanel Nº 4 que se hacía en Barcelona y en 2007 me instalé en Esplugues, en principio para hacer los últimos cinco meses del show, pero finalmente, el programa se alargó un año más. Al terminarse en 2008, me ofrecieron formar parte del consejo de redacción de la revista ‘El Jueves’. Y eso sucedió porque estaba viviendo en Barcelona, claro. Ese mismo año empezó ‘Ilustres ignorantes’ como programa mensual; lo que antes era mi Oviedo-Madrid en Alsa se convirtió en mi Barcelona-Madrid en AVE. Todo este galimatías para explicar por qué no sirvo para dar consejos".

Sus recuerdos astures son "profundamente ovetenses desde la calle donde crecí, Valentín Masip, el colegio de la Gesta, y la facultad de Filología en la Plaza Feijoo: siempre comento el lujazo místico que supuso leerme ‘La Regenta’ en primero de carrera mientras cada día atravesaba la Plaza de la Catedral, enfilaba Santa Ana, me metía por el tránsito de Santa Bárbara y desembocaba en la Corrada del Obispo, unida a Feijoo por San Vicente; fue una verdadera experiencia inmersiva en plena era analógica. Y las eternas noches universitarias en el Diario Roma, La Santa Sebe, el Ca Beleño… Los bares que han cerrado son otra manera de datar la vida. También me pateé Gijón a conciencia, y no sólo de manera lúdica; durante los años 90 formé parte de la oficina de prensa del FICX, una de mis experiencias laborales más interesantes, intensas, gratificantes y divertidas".

También atesora recuerdos que brillan en la memoria de Cangas del Narcea, "tanto en los veranos de mi infancia como en las fiestas del Carmen, de las que llegué a ser pregonero en 2007. Y qué decir de los dos veranos que pasé pinchando en el Serna de Llanes. Y mi relación más reciente con Cangas de Onís, Santianes y Tornín. Es toda una vida, los recuerdos brillan, claro que sí".

Ha tenido una suerte "alucinante. Un freelance no tiene nada asegurado en la vida, pero a mí se me han ido sucediendo las personas que confiaron en mí para trabajos determinados. Apareció la radio a los 18 años sin esperarlo, le siguieron las colaboraciones en prensa escrita compaginados con gabinetes de comunicación, surgieron trabajos como guionista en Canal Plus o Paramount Comedy, encargos concretos (por ejemplo generar todos los textos de la campaña de promoción de la película ‘Mortadelo y Filemón’ de Fesser), y a los 40 añazos me llaman Miguel Salvat y Jorge Ortiz de Canal Plus para ‘Ilustres’. No me quito méritos porque siempre he respondido con dedicación, intensidad y dando cada vez lo mejor que tenía. Un momento: creo que esto suena a consejo, ¿no?"

Vagamente. ¿Y qué opina del concepto de Asturias como refugio climático? "La noción está calando hondo como extensión espontánea del ‘paraíso natural’. Los mapas meteorológicos en verano muestran una verdad inapelable al respecto, y más si los ves desde una sedienta y ardiente Barcelona. Pero esa ventaja puede transformarse en una trampa si todo se dirige únicamente al turismo. Asturias no está masificada en verano como lo están destinos turísticos de largo recorrido, pero está bien que así sea, y así debería continuar, aunque nos dé la impresión de que hay ‘demasiada gente’. El turismo puede ser un lagarto voraz que invade, iguala y anula. Yo propondría modelos restringidos de explotación y refuerzo de oportunidades laborales en todos los ámbitos, pero qué sabré yo".

"Referente vital" parece "un título hecho a medida de Javier Cansado. Ni en mis mejores sueños podría imaginar, cuando lo veía en la tele o en los teatros junto a Faemino, que algún día compartiría escenarios con él a este nivel. Es culto, humilde, inteligente y, por descontado, divertidísimo: su manera de ser es la mejor lección posible".

A modo de despedida: ¿cómo se lleva con la persona que ve en el espejo? "Siempre creo que le toca afeitarse".