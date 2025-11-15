El PP propone que los centros asturianos de España operen como una red de "antenas de retorno"
Los populares llevan a la Junta una proposición que incluye la creación de un “Registro voluntario de asturianos retornables” que permita a los interesados recibir “información personalizada sobre empleo, vivienda, formación y ofertas laborales”
El Grupo Parlamentario Popular hará que la Junta General del Principado vote una iniciativa para tratar de instar al Gobierno regional a convertir las treinta casas de Asturias y centros asturianos repartidos por España en lo que los populares asturianos han dado en llamar “antenas del retorno”. Serían “puntos de información, orientación y acompañamiento” para los residentes en el exterior que tengan intención de regresar y actuarían, según la sugerencia del PP, en coordinación con la Oficina del Retorno del Principado.
La propuesta tiene la forma de una proposición no de ley que será sometida a la consideración del parlamento y que sustancia su fundamento en la conveniencia de trasladar a las colectividades asturianas del interior de España el esfuerzo de asesoramiento para el retorno que el Principado hace ya con sus centros asturianos en el extranjero, donde tiene instalados dos “puntos de apoyo” para la vuelta en Buenos Aires y Mar del Plata (Argentina) y acaba de anunciar la apertura de dos más, uno en Mendoza (Argentina) y otro en Caracas (Venezuela).
Según la diputada popular Cristina Vega, “el Principado carece de una política integral y proactiva de retorno interior” que sí han desarrollado “otras comunidades autónomas, como Galicia, País Vasco o Castilla y León”. Su planteamiento se sustanciaría en la firma de “convenios estables” de colaboración entre el Principado y los centros asturianos para que las colectividades organizadas de la diáspora en el resto de España puedan ejercer tres funciones básicas. A saber: “Convertirse en antenas informativas sobre los programas de retorno, actuar como puntos de tramitación de ayudas y servicios y servir como espacios de acompañamiento personalizado para quienes planifican su regreso”.
De acuerdo con la justificación que dan los populares, los centros asturianos internacionales “cuentan con ayudas específicas para colaborar en políticas de retorno, pero las casas de Asturias dentro de España carecen de ese apoyo y sólo reciben subvenciones para actividades culturales o de mantenimiento…”
La proposición popular se completa con la demanda de creación de un “Registro Voluntario de Asturianos Retornables”, en el que los residentes en el exterior puedan inscribirse para recibir “información personalizada sobre empleo, vivienda, formación y ofertas laborales compatibles con su perfil”, y con la puesta en marcha de un “Programa de Retorno Interior Personalizado, que ofrezca itinerarios individualizados de orientación, tramitación de ayudas y apoyo emocional o logístico a las familias que decidan regresar”.
De momento, la red que ya existe y que próximamente será ampliada consta de una serie de oficinas que actúan como “ventanillas únicas” y facilitan asesoría social, laboral, económica y administrativa sobre el terreno a quienes hayan retornado a Asturias o deseen hacerlo. Son estrategias de acercamiento que están previstas en el “plan Retornas” del Principado, los dos primeros puntos están en servicio desde la primavera y el Gobierno anunció el pasado fin de semana, aprovechando la clausura del cuarto Congreso Mundial de Asturianía, la ampliación de la red a Mendoza y Caracas.
