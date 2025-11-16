José María García celebra su cumpleaños (con presencia asturiana) y ya es bautizado como "superabuelo"
El icónico periodista cumple 82 años
"Pequeño, pero indestructible", dice Arturo Pérez-Reverte
“Pequeño, pero indestructible”. También un “superabuelo”. El icónico José María García, estrella retirada de la radio deportiva, cumplió el pasado 16 de noviembre 82 años. García, aunque nacido en Madrid, se considera asturiano por los orígenes de su familia, en Ferrera de Merás (Valdés). Su madre era asturiana y García sigue muy vinculado al Principado, ya que acude con frecuencia a la casa familiar.
El famoso periodista celebró su cumpleaños en el Café Varela, de Madrid, rodeado de varios amigos. Estuvo el escritor Arturo Pérez-Reverte y los periodistas Juanma Lamet y Raúl del Pozo. No faltó una significativa presencia asturiana, la del también escritor y cómico ovetense Edu Galán, buen amigo de García.
“José María García acaba de cumplir 82, así que los amigos le hemos dado de comer en el Varela. Y como de costumbre hemos acabado hablando bastante del diario ‘Pueblo’, que fue nuestro verdadero hogar”, escribió Pérez-Reverte en redes sociales.
García también recibió alabanzas más personales. Su nuera, Ariadna Artiles, le dedicó unas cariñosas palabras en redes sociales. “Te llaman Súper y la verdad es que eres un Súper abuelo, Súper suegro, Súper amigo y un Súper padre. Gracias por ser el mejor abuelo que nuestras hijas podrían tener”, escribió Artiles sobre García, cuyo programa se llamó durante décadas “SuperGarcía”. García tiene dos hijos y es abuelo de tres nietas.
