El Sporting cruza el charco para acercar sus métodos de entrenamiento al Centro Asturiano de Buenos Aires

El Sporting desembarca en Argentina para tender un puente futbolístico entre las dos orillas del Atlántico. Del 10 al 12 de diciembre próximos, un grupo de jóvenes del Centro Asturiano de Buenos Aires recibirá sesiones intensivas de entrenamiento “a la europea” a cargo de los entrenadores que el club rojiblanco enviará expresamente a Argentina. El campus del Sporting en las instalaciones de la colectividad asturiana en Buenos Aires se abre a deportistas de entre diez y dieciséis años con una propuesta en la que los alumnos puedan experimentar en carne propia el contraste entre dos formas de entender el fútbol, o entre “la disciplina táctica, la organización y el trabajo en equipo” que se asocia al estilo europeo y el juego quizá “más libre, creativo y expresivo” del concepto sudamericano.

Así entienden el proyecto en el Centro Asturiano, cuyos responsables están convencidos de que “los chicos podrán aprender mucho con los entrenadores del Sporting de Gijón” y con los “nuevos conceptos, herramientas y formas de entender el juego” que los técnicos rojiblancos acercarán a los campos del “Asturiano” en la localidad de Vicente López, al norte del Gran Buenos Aires. “Para que la vivencia sea realmente enriquecedora para todos los participantes”, añaden, la experiencia educativa se ha organizado en torno a sesiones de entrenamiento que correrán a cargo de un cuerpo técnico mixto, en las que los formadores del Sporting compartirán la instrucción con el personal del Centro Asturiano bonaerense.

Además, los técnicos enviados por la entidad rojiblanca llegarán a la capital argentina unos días antes del comienzo del campus para completar la experiencia con un programa de formación para entrenadores que se dirige tanto a profesores y entrenadores del Centro Asturiano como a otros cuerpos técnicos que deseen sumarse. Será, señalan desde la colectividad asturiana en Buenos Aires, “un espacio de intercambio de conocimientos enfocado en la metodología del fútbol europeo y en las herramientas para integrarla a la realidad del fútbol formativo argentino”.

En colaboración con la Fundación del Sporting, por lo demás, el Centro Asturiano ha previsto todavía una tercera dimensión, más social, para la iniciativa, una colecta solidaria de material deportivo que las familias de los participantes podrán donar durante las jornadas del campus. “Todo lo recaudado será entregado posteriormente a una institución que lo necesite”, afirman desde la organización.

La muy nutrida colectividad asturiana en Buenos Aires recibirá así por segunda vez en apenas medio año la visita de una delegación procedente de la élite del fútbol asturiano. El pasado verano, el intercambio de conocimientos y conceptos futbolísticos fue con los responsables del Real Oviedo, que organizaron a finales de junio un campus muy concurrido en el que la demanda de participantes superó con creces el cupo de 130 alumnos establecido de antemano. En aquel caso, la representación del club azul estuvo encabezada por Alberto Menéndez, responsable de metodología del área internacional del Real Oviedo, y el éxito desembocó en la promesa de organizar una nueva edición.

Ahora, el campus organizado en colaboración con el Sporting afianza los puentes transatlánticos que el muy activo y muy deportivo Centro Asturiano de Buenos Aires trata de tender hacia Asturias utilizando el “lenguaje universal” del fútbol. La presidenta del colectivo de asturianos en la capital argentina, Pilar Simón, cerró esta semana los detalles de la iniciativa aprovechando su visita a Asturias para participar en el cuarto Congreso Mundial de Asturianía, celebrado en Villaviciosa. En el césped del estadio de El Molinón recibió como obsequio una camiseta rojiblanca con el número 112, el de los años que el Centro Asturiano cumplió el pasado mes de febrero.