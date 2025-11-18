Chile escoge entre los extremos: así ve la colonia asturiana el “descontento” que anuncia el viraje del país hacia la ultraderecha

El “péndulo chileno” está volviendo a oscilar, y seguramente está a punto de moverse más que nunca. El fenómeno que marca la política del país sudamericano en este siglo, en el que ningún presidente ha entregado el poder a un aspirante de su mismo signo ideológico desde 2006, puede seguir haciendo su trabajo después de la primera vuelta de las presidenciales de este domingo. El triunfo insuficiente de la candidata comunista Jeanette Jara –con algo menos del 27 por ciento de los votos– la aboca a un asalto definitivo el próximo 14 de diciembre contra el ultraconservador José Antonio Kast en lo que se plantea como un duelo singular entre los extremos del espectro político. La recta final de la carrera hacia el Palacio de la Moneda ha activado la cuenta atrás con la fuerte escora hacia el lado conservador que marca el resultado de la primera vuelta, donde el 51 por ciento de los sufragios fue a dar a las distintas versiones de los candidatos del centro derecha.

¿Qué ha pasado? Asomándose a mirar el país a través de los ojos de la colonia asturiana –la segunda más nutrida de Sudamérica, con algo más de 5.000 inscritos– se ven los frutos de una cierta decepción colectiva con la coalición de izquierdas que ha gobernado la nación desde 2022. Si se observa el resultado al trasluz se apreciará el descontento popular con la elevación de los niveles de inseguridad, los efectos de una inmigración descontrolada y algunos casos de corrupción, quizá todas las expectativas puestas en el presidente Gabriel Boric y defraudadas por los hechos…

Apenas hay expresiones de sorpresa por los resultados de la primera vuelta en un país que “estaba determinado a elegir entre los extremos”, afirma el abogado Manuel Llaneza Jove, chileno hijo de langreano, expresidente de la colectividad asturiana en Chile y de Langreanos en el Mundo, que pinta una nación “dividida que tiene que decidir entre dos propuestas opuestas”.

La pregunta es ahora si Chile se prepara para virar hacia un lugar parecido al de la Argentina de Milei… A su juicio, “el giro a la derecha” que adelanta el resultado del domingo toma asiento en las expectativas generadas por “el gobierno actual, un presidente y un equipo jóvenes” que sucedían a un Ejecutivo conservador “que había fracasado en su interpretación de lo que necesitaba la gente”, pero que de algún modo vienen a su vez de “defraudar” las esperanzas de una población que manifiesta su “descontento” cambiando de vía. El "péndulo". Ahora hacia una opción de “extrema derecha populista con una fuerte oposición a la emigración, que acá ha golpeado muy fuerte”, sigue Llaneza. Invita a considerar que “la delincuencia ha aumentado un 19,6 por ciento en el último año, lo que provoca inquietud en la gente”, y que es quizá en ese río revuelto donde ha pescado Kast, al que el abogado asturiano le ve cierta ligazón ideológica con la ultraderecha europea del húngaro Viktor Orban y recuerda que ha visitado España “de la mano de Vox”.

Manuel Llaneza Jove, ante la sede de La Nueva España en Oviedo / E.L.

“Si de algo se sentía orgulloso este país era de su policía, de su convivencia y su forma de vivir civilizada”, apunta, “pero eso ha cambiado. Está llegando el sicariato, el narcotráfico se hace más fuerte, ha habido crisis en el poder judicial y en los cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas, con escándalos económicos que llevan a que la gente no crea en las instituciones o en las autoridades, lo cual es peligroso…” Sin ocultar que lo más probable es el giro hacia la derecha, Llaneza apunta a un resultado en algún sentido “incierto” en la segunda vuelta, toda vez que la izquierda todavía tiene, en contra de lo que pueda parecer, cierto espacio hacia donde crecer.

“Aunque se vea extraño”, explica el abogado, “mucho votante de la izquierda optó por votar a otros candidatos para dispersar el apoyo” y es posible vaticinar un crecimiento de los apoyos de Jara. El límite lo definirá, al decir de Llaneza, el programa, las propuestas y la política de alianzas que ponga sobre la mesa en el mes escaso que le queda por delante, además de la actitud del sorprendente tercer candidato más votado este domingo, el “populista” de centro derecha Franco Parisi.

Otro factor que debe ser considerado es el reestreno del voto obligatorio, que acercó a las urnas a “mucha gente que no tiene definida su opción política o no está comprometida con el voto o con el sistema democrático”. “Por supuesto que tiene incidencia”, reflexiona Manuel Llaneza, y que “la va a tener en la segunda vuelta. Por eso importan tanto las propuestas y las alianzas de los candidatos” de aquí al 14 de diciembre.

"Un voto de castigo a la izquierda"

Nayda Fernández, chilena hija de un emigrante de Robriguero (Peñamellera Baja), vicepresidenta y expresidenta del Centro Asturiano de Santiago de Chile, confluye en la sensación de que el vuelco que anticipa el resultado del domingo “era esperable. El gran tema es la inseguridad que se percibe y la emigración ilegal”, señala. “La gente, el pueblo y la clase trabajadora, está cansada de las mafias y narcotráfico que ha llegado sobre todo desde Venezuela y no considera a la coalición de izquierda capaz de controlarlo”.

También se transparenta en su argumento la decepción con el desempeño de la coalición de izquierdas, cuyo candidato derrotó a José Antonio Kast en la segunda vuelta de las presidenciales de 2022. Que ahora pueda darse el movimiento contrario del “péndulo” se explica, a los ojos de Nayda Fernández, porque “Chile era un país seguro en la región. Antes se robaba, como en cualquier lugar, pero hoy se asesina a sangre fría y el sicariato es pan de cada día.Creo que este es un voto de castigo hacia la izquierda también por no haber resuelto las cosas y no cumplir a cabalidad lo que prometió”, concluye.

¿Y el voto obligatorio? No me queda muy claro que haya incidido”, responde. “Se ha dicho que son los jóvenes quienes están más desencantados con la clase política, pero una pensaría que la juventud es más propensa a votar por la izquierda… Con el voto obligatorio se introducen nuevos votantes que no están tan comprometidos con la política y, de cualquier manera, la mayor participación le da más legitimidad a la votación”.

Lucio Torre, en el centro de Oviedo, ante el edificio de la Jirafa. "El rey de la plaza de Italia". Santiago de Chile. ASTURIAS EXTERIOR / .

La gran duda de la segunda vuelta es la dirección en la que irán los votantes de Parisi, señala Lucio Torre, empresario de la hotelería y la hostelería en Santiago y natural de Peñamellera Baja. “No se sabe para dónde irán esos votos”, avanza, “pero pienso que difícilmente van a ir a un candidato comunista, así que habrá muchos votos nulos o en blanco”. Su pronóstico le da la victoria a Kast “en un noventa por ciento de las posibilidades” y hasta ahora el resultado es el “esperable” a la luz de las encuestas y la deriva que él también observa a su alrededor en el país.

"No han cumplido las promesas ni las expectativas"

“Venimos de un muy mal gobierno de izquierda encabezado por un presidente muy joven e inexperto”, diagnostica, “y salpicado por casos de corrupción. El Frente Amplio llegó al poder bajo circunstancias especiales, después de un brutal estallido social, y no ha cumplido ni las promesas ni las expectativas que generaron. El país está mucho peor que hace cuatro años”. Ante los ojos de su larga experiencia de más de 65 años en Chile, “el voto obligatorio es importante para que el ganador tenga mayor legitimidad y también porque la ciudadanía debe tener derechos y obligaciones”.

“La ciudadanía está cansada de los delitos y siente que los delincuentes quedan impunes”, asienten Pelayo Fernández y Esperanza Menéndez, tesorero y presidenta, respectivamente, del Centro Asturiano de Valparaíso-Viña del Mar. Tampoco a ellos les sorprende este viraje electoral cocinado con la esperanza de que “un cambio de gobierno pueda frenar los actos de corrupción y atacar el narcotráfico. La inseguridad ha sobrepasado todo límite”, lamentan, y el desencanto se abona en el imaginario colectivo con “la entrada indiscriminada de extranjeros, principalmente venezolanos, peruanos y colombianos que entran en el país por pasos no habilitados y que han hecho en algún caso del delito su forma de vida…” La percepción de Jara como una continuadora del gobierno de Boric, e incluso las prevenciones que despierta su militancia comunista, determina esta percepción en la que “el triunfo de la derecha parece inevitable”, concluyen.