Por qué Asturias sí es un buen lugar para invertir y otros falsos mitos que desmontan los empresarios

Asturias es un lugar idóneo para la inversión empresarial, pero necesita unas mejores condiciones fiscales para sus empresas. Bien podría ser esa la conclusión del coloquio que se celebró esta mañana en Madrid y en el que participaron cinco directivos asturianos de primer nivel: Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas España; Ángela Santianes, presidenta de Dupont; Pedro Luis Fernández, presidente de GAM; Ricardo Cabeza, director general del Grupo El Gaitero, y Juan Manuel Rodríguez Coloma, director general de ILAS–Reny Picot.

Los cinco debatieron sobre el rumbo empresarial y económico de Asturias en el foro ‘Invertir en el Paraíso: Marca Asturias’, que se celebró en la oficina principal de Caja Rural de Asturias en Madrid, ubicada en el paseo de la Castellana.

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) organizó esta cita, que reunió a medio centenar de personas, la mayoría asturianos y asturianas residentes en la capital. El coloquio, moderado por Roberto Rodríguez, director ejecutivo del Grupo PFS, dejó claro que, en opinión de los empresarios, la región vive un gran momento en cuanto a inversiones y oportunidades de trabajo.

Sáenz de Jubera explicó cómo TotalEnergies, cuyo centro estratégico se encuentra en Oviedo, decidió que Asturias fuese su región de referencia. “Fue una decisión lógica y no hizo falta discutirlo mucho, tenía todo el sentido”, afirmó, en relación con la adquisición de los activos de EDP por parte de la multinacional que ahora preside en España el directivo asturiano.

El presidente de TotalEnergies puso ejemplos concretos del buen momento empresarial que, a su juicio, vive la región. “Hemos crecido en 90 personas en los últimos años y 80 son de Asturias. Aquí encontramos mejores opciones de contratación y la probabilidad de que alguien se marche es mínima: en Madrid es mucho mayor. Asturias reúne muchas cualidades que se demandan: buena calidad de vida, buen clima… El que tenga dudas, que venga a Asturias”, aseguró.

Sáenz de Jubera añadió que “no tenemos problemas para atraer talento ni para retenerlo, aunque preocupa el tema fiscal, pero no tanto a los directivos actuales, que son más jóvenes”. Y reivindicó que ser asturiano es, a menudo, una ventaja competitiva: “El asturiano cae muy bien fuera de Asturias”.

"Impuestos injustos"

Pedro Luis Fernández, presidente de la multinacional asturiana GAM, que se dedica a la maquinaria, coincidió en el buen momento de la región, aunque fue el más crítico con las condiciones que soportan las empresas. “No tiene sentido que Asturias se ponga ‘hándicaps’. No podemos permitir esta fiscalidad. Es un problema económico: nadie quiere pagar más que los demás”, afirmó.

“Nos hemos acostumbrado a cosas que no son de recibo. Me cuesta entender la injusticia moral y ética que supone. Ya sé que vinimos a hablar bien de Asturias, pero…”, ironizó. Fernández también destacó las buenas condiciones de vida que ofrece Asturias frente a las grandes ciudades y negó que existan problemas de falta de talento.

Por su parte, Ángela Santianes, presidenta de Dupont, subrayó las capacidades industriales de la región. Definió Asturias como “una región que entiende de industria” y pidió un cambio de actitud. “Somos muy buenos, hay que creérselo. A veces pensamos que los alemanes, o los de fuera, nos barren, y no es así”, afirmó.

Reclamó igualmente un mejor ecosistema fiscal y recordó que “el coste de la energía es clave para la industria”. También criticó la regulación laboral: “Antes no registrábamos la jornada y Yolanda Díaz nos obligó. Es un problema para la flexibilidad”.

"Asturias es un acierto"

Juan Manuel Rodríguez, director general de ILAS–Reny Picot, multinacional láctea con presencia en varios países y originaria de Anleo (Navia), fue claro en su diagnóstico: “Nuestra experiencia demuestra que apostar por Asturias ha sido un acierto. En los últimos años, el desarrollo ha sido enorme. Hoy cambia poco trabajar desde Asturias o desde Nueva York, para ciertas cosas”.

Aseguró que la clave está en la calidad productiva: “Empresas como Danone llevan 20 o 30 años trabajando con nosotros. Si siguen apostando por nuestras producciones, es porque esta fábrica ofrece la misma calidad que otras de fuera. Merece la pena invertir en Asturias”.

Rodríguez también fue muy crítico con el marco fiscal: “Se nos llena la boca con Europa, pero no tenemos una fiscalidad común. Se crean agravios injustos e insoportables”. Y arremetió contra la excesiva legislación derivada de la agenda climática: “A veces hay medidas necesarias, pero con mucha carga ideológica y podemos estar en un terreno peligroso. Creo que quienes toman las decisiones en Europa no tienen un gran conocimiento serio”, sostuvo.

El quinto participante, Ricardo Cabeza, director general del Grupo El Gaitero, aportó la visión una empresa con fuerte arraigo local. Aseguró que “no nos podemos quejar de infraestructuras: puertos, AVE y carreteras”, y puso como ejemplo la situación en Villaviciosa: “En Villaviciosa somos la empresa. Nadie se quiere ir y todo el mundo quiere trabajar en El Gaitero”. Incluso bromeó sobre la fidelidad de la plantilla: “No se te van ni los malos…”.