El análisis del sportinguista volador: un Sporting zombie deambula por Segunda

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

Esto es el Sporting. Un Sporting que volvió a perder 2-0 en Huesca y que, un domingo más, camina sin rumbo, sin identidad y sin alma, como un zombi que deambula por Segunda División sin saber muy bien hacia dónde va. Y lo peor de todo es que ya ni sorprende. Se volvió costumbre.

Lo del partido fue frustrante desde antes de empezar. Dubasin se cayó de la convocatoria por molestias y el equipo quedó otra vez chato arriba, con solo Gelabert y Gaspar de los teóricos titulares disponibles. Y en cuanto rodó el balón, llegaron dos manos inocentes, dos penales absurdos, dos golpes que tiraron por tierra cualquier plan.

El primero lo viví sin poder ver el partido, porque la vida también te da estos escenarios surrealistas, estando en un curso prematrimonial, tratando de enterarme de lo que pasaba en Huesca por las notificaciones del movil. Y claro, cuando llegó el aviso del penal y del primer gol del Huesca, me salió un espontáneo y automático “¡uta madre!” que silenció el salón entero. Un momento incómodo, de esos en los que hasta el Sporting me mete en aprietos incluso a miles de kilómetros.

Ya en el campo, lo poco rescatable llegó en la segunda parte. En el minuto 60, Gaspar y Gelabert fabricaron por izquierda una gran jugada que terminó en un pase de la muerte para Justin Smith, que empujó el balón a la red. Gol. El empate que podía cambiar el partido. Pero el VAR apareció para anularlo por un fuera de juego minúsculo, casi imperceptible, del pie de Smith. Ni la suerte acompaña. Y cuando se juega tan mal, ese tipo de detalles te hunden.

Para rematar casi al final, otra mano absurda, ahora de Perrin, regaló el segundo penal del Huesca. El rival, que venía de seis partidos sin ganar, con cuatro derrotas y en puestos de descenso, estrenaba entrenador. Y como tantas otras veces, el Sporting hizo de “levantamuertos”. Ya es un clásico. Nos ganan hasta los equipos que llegan desahuciados.

La sensación que deja este equipo es desoladora. Semana tras semana repetimos lo mismo, no hay plantilla para competir. No hay más de once o doce jugadores de nivel real. Hay por lo menos ocho futbolistas que no tendrían sitio ni en el banquillo de otro club de la categoría. La dirección deportiva hizo una vez más un mercado de verano pésimo. Y Borja Jiménez, como ya antes le ocurrió a Garitano, no tiene herramientas para inventar nada. Se ve obligado a colocar jugadores fuera de posición y a rezar para que salga algo positivo.

La realidad es que el Sporting lleva nueve temporadas instalándose en la mediocridad. Después del Zaragoza, somos el equipo que más tiempo lleva seguido en Segunda. Y estamos a punto de igualar la peor época de la historia del club. En todo lo que no toca el balón, la propiedad tiene una organización de marketing y financiera seria y bien estructurada, el acercamiento con la afición, las acciones de comunicación y la atención al abonado y a las peñas han ido mejorando, pero se carece del conocimiento y del personal deportivo que exige un club profesional. Y lo poco que queda de voces con criterio futbolístico dentro del Sporting, parece ser que pesa cada vez menos, la parcela deportiva está abandonada, sin liderazgo, sin una idea clara, sin Mareo funcionando, sin cantera, sin proyecto. Un club atrapado en mar abierto.

Y aunque todos miramos ya hacia el mercado de invierno como si fuera una especie de salvavidas, hay que ser realistas, en enero es casi imposible cambiarle la cara a un equipo entero. Lo que llegue, llegará a finales de enero, cuando ya más de media temporada esté escrita y pretender que dos o tres fichajes den un rendimiento inmediato y puedan hacer una transformación del equipo, es esperar un milagro. Y en el fútbol, esos milagros cada vez se ven menos.

Las comparaciones duelen, Racing de Santander, Deportivo de la Coruña, equipos que hace nada estaban en Primera RFEF, hoy pelean por volver a Primera. Nosotros, en cambio, caminamos sin objetivo. Noviembre siempre ha sido fatal para el Sporting y se está repitiendo la misma historia que ya ocurre desde hace varios años.

Lo único mínimamente positivo del partido fue el regreso de varios jugadores. Curbelo jugó su primer partido como titular después de 10 meses y dio una grata imagen. Otero volvió en tiempo récord, aunque tardará semanas en estar al nivel necesario. Y reapareció Bernal tras casi un año, un mediocampista que puede ser generar competencia en el medio campo si agarra ritmo tras la lesión de larga duración de Loum. Pero nada de esto alcanza para arreglar un equipo que se cae en cada jornada.

La próxima semana, el Sporting recibirá en El Molinón a otro equipo en crisis que también estrenará entrenador. Otra vez la misma historia. Ya veremos si volvemos a darle oxígeno al rival. A estas alturas, lo único que podemos pedir es llegar pronto a los 50 puntos y evitar sustos mayores. Porque sí, duele decirlo, pero evitar el primer descenso a Primera RFEF ya es visto como la única aspiración de un Sporting que por historia y por ciudad debería estar en otro sitio, un club que por afición merece algo más grande y eso es lo más triste de todo. Nos están acostumbrando a vivir en la mediocridad y eso no es digno del Real Sporting de Gijon.