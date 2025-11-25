Compromiso Asturias aboga por un incremento de la demografía: "Necesitamos gente si queremos crecer"

“En el futuro vamos a necesitar mucha más gente que se incorpore a nuestra región para cambiar la curva de la demografía asturiana y también para que se incorporen al mundo del trabajo”, afirmó este martes Eduardo Sánchez Morrondo, presidente de Compromiso Asturias. Y añadió: “Vamos a necesitarlos si queremos crecer como región, y ésa es una aspiración que todos tenemos”.

Los responsables de Compromiso presentaron una reedición actualizada del “Libro Blanco de la Emigración Asturiana”, obra que incorpora nuevos datos y tablas actualizadas, así como un capítulo específico sobre el impacto social y económico del propio informe. Uno de los datos que recoge el libro es que, en el momento actual, son 30.050 los asturianos que residen en el extranjero, o sea, 2.153 menos que hace cinco años.

En un acto celebrado en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), Compromiso Asturias realizó una valoración de las actividades desarrolladas desde su Think Tank Emigración a lo largo de 2025 y anticipó el plan de 2026. Sánchez Morrondo destacó el papel del Observatorio de la Nueva Emigración Asturiana (ONEA), del Consejo de Asturianía y de la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid como “ejemplos de que las entidades públicas, las privadas y la sociedad civil debemos seguir trabajando conjuntamente”.

Según el presidente de Compromiso Asturias, “la emigración requiere una dedicación creciente de tiempo y esfuerzo”. “La colaboración del Gobierno es fundamental para seguir impulsando proyectos como el ONEA”, apostilló Sánchez Morrondo.

"Hay oportunidades, pero falta coordinación"

Reyes Ceñal, directora de Compromiso Asturias, indicó que, desde 2022, la organización desarrolla actividades “para impulsar políticas que favorezcan el retorno, y seguimos abiertos a ello”. A juicio de Ceñal, “existen oportunidades en Asturias para retornar, pero falta coordinación”.

Sobre el modelo de retorno, sus notas características han de ser tres: “Integral, transversal y personalizado”.