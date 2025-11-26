El mito pop dice que el niño Bruce Wayne asistió al asesinato callejero de sus padres Thomas y Martha y que este hecho traumático fue el catalizador para que, una vez adulto, el joven y millonario Wayne se convirtiera en el temible Batman. Así se forjó el hombre murciélago, señor justiciero de Gotham.

Pero los mitos cambian. A mediados de septiembre pasado se estrenó una versión disruptiva del caballero oscuro: “Batman Azteca: choque de imperios”, una película de animación producida por Warner, Chatrone y la mexicana Ánima Estudios. Estaba ambientado en la época de la conquista española de México. En este caso, el joven mexica Yohualli Coatl ve cómo un malvado Hernán Cortés asesina a su padre. Y así nace Batman azteca, un justiciero cuya identidad toma la forma de Camazotz, el dios murciélago de las culturas mesoamericanas precolombinas. En julio, antes siquiera de que se estrenase la película, solo en el tráiler, comenzaron a llover desde España acusaciones de ser un filme “hispanofóbico”. De momento, no hay fechas de estreno en cines en nuestro país.

La directora de cine, guionista y productora jerezana Alicia Núñez Puerto siguió muy atenta esta polémica. Le iba mucho en ello: nabía trabajado como co-productora ejecutiva en “Batman azteca”. “Por lo que nos habían enseñado en el colegio en España (la historia del descubrimiento, de que habíamos llevado a América la cultura y el saber, etcétera) sabía que una parte de España no iba a entender el planteamiento de la película. Pero también considerábamos importante abrir una conversación, dar otro punto de vista, que te cuenten la historia desde otro lado. De todas formas, nunca pensé que iba a tener la repercusión que se le dio este verano. Sobre todo, porque se generó a partir de un tráiler”.

En aquellas fechas, Núñez Puerto estaba al frente del departamento de desarrollo de la compañía mexicana Ánima Producciones, con la que ha participado en otros 10 largometrajes más. Ahora, esta jerezana nacida en 1984 ha emprendido una nueva etapa laboral y prepara su primer largometraje de animación. Está inspirado en un caso real, la historia de un joven marroquí nacido con extrofia vesical. Además, en la última edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) proyectó su último trabajo: el cortometraje titulado “One-way cycle”. Está inspirado en la vida de una asturiana. Cuenta la historia de emigración de Adela Alonso, de Soto de la Barca (Tineo), que se embarcó rumbo a Cuba con 18 años, sola y soltera, en busca de una vida mejor. Es una historia familiar: Adela era la abuela del marido de Núñez Puerto. El proyecto de “One-way circle” fue premiado en la edición 2024 del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) y se proyectó, con muy buena acogida, en la cita celebrada hace dos semanas. Ahora, el corto está preseleccionado para los premios “Goya”.

Atrás queda ya el ruido que generó el estreno del Batman Azteca. Pero ahora afloran las reflexiones de quien fue su co-productora ejecutiva. “El problema es que estamos muy polarizados. Parece que si defiendes que también hay que exponer el punto de vista de los aztecas entonces estás contra España, y eso es hispanofobia. No, perdona. Yo soy la más española, la más andaluza, pero una cosa no quita la otra. Preguntarnos cosas es sano y necesario para quitarnos un poco toda esta polarización que vivimos. Porque estamos yendo a un punto de no retorno un poco peligroso”, apunta esta jerezana nacida en 1982.

Un nuevo punto de vista para un icono de la cultura popular universal. Eso era lo que buscaban en la producción escrita y dirigida por el mexicano Juan Meza-León. “Es la primera vez que Batman no es Bruce Wayne, porque incluso en el Batman ninja que se hizo en Japón sigue siendo Bruce Wayne porque el personaje se ve transportado a esa época a través de un portal (espaciotemporal)”.

El equipo de “Batman azteca” quería ambientar la acción en la época de la Conquista de México por Hernán Cortés y el reto era crear un Batman que, aunque no fuera Bruce Wayne, mantuviera su esencia. Es decir: “Batman es esa persona que tiene esa doble identidad, marcado por la muerte de su padre, que tiene una sensación de justicia muy grande respecto a su ciudad, a su pueblo. Y su historia no deja de ser una lucha del bien contra el mal en unos términos absolutos”.

Así nació el joven Yohualli Coatl. A Cortés le tocó el papel de villano. “El mal está representado por la conquista de alguien que viene a imponerte tus ideales. Yo entiendo que una conquista es una conquista, que ocurren muchas injusticias, se hacen muchas cosas mal”, apunta Núñez Puerto, quien subraya la necesidad de “hacernos preguntas y poder entender cómo está viviendo esa conquista la otra parte del mundo. Lo que tiene que hacer el arte es plantear preguntas y crear conversaciones”. Y añade: “En algunos periodos históricos a veces se toman decisiones equivocadas por objetivos que se creen que justos. Pero nosotros, ahora, muchos años después, tenemos el deber de mirar un poco más a vista de pájaro y entender dónde hubo dolor. Eso no quiere decir que hubiera aspectos que a la larga fueran más o menos positivos o que hayan formado parte de la identidad de lo que hoy es Latinoamérica. Una cosa no quita la otra”.

También es importante, subraya esta guionista y directora, incidir en quién cuenta la historia de este nuevo Batman. “Los productos que son mainstream, que llegan a todo el mundo, como un Batman, siempre nos vienen de Estados Unidos. Es un relato que siempre nos viene de allí, de esa manera de ver las cosas, de esa forma de contar el bien contra el mal a su manera. Pero en este caso lo cuenta un equipo que viene de México, de Latinoamérica. Y a un pueblo como el mexicano, que no está a la cabeza de contar historias de la industria audiovisual como Batman le puede atraer algo así visto por ellos mismos”. Alicia Núñez estuvo 13 años trabajando en México. Cuando se involucró en el proyecto de Batman azteca llevaba cinco residiendo en ese país, ya había palpado el sentir que había en torno a los hechos de la conquista. “Yo sentí que era una manera de devolverle un poco a México todas las cosas buenas que me había dado durante tantos años”

No hay que desdeñar tampoco el efecto espejo que tiene sobre la audiencia un Batman azteca: “También es importante que un chavalito que ahora vea la tele sienta que este Batman es un héroe que físicamente se parece a él. Ahora hay mucha celebración de los pueblos originarios, pero no hace tanto se decía que no tenían cultura, que eran los salvajes. Por eso es importante que puedas reconciliarte con esa identidad y abrazar lo bueno que aporta también a tu cultura que eso haya existido”, apunta esta guionista y directora.

“Batman Azteca: choque de imperios” nació como un producto de entretenimento. “Queríamos que la gente lo disfrutase, pero si por el camino hay tres o cuatro personas intercambiando opiniones de manera civilizada pues me parece fabuloso, la película también está hecha para eso”. Son las oportunidades para el diálogo que ofrece el arte: “Ocurre como con los westerns, donde los indios eran los malos y siempre me están contando la historia desde un punto de vista. Pero si, de repente, puede haber una película desde el punto de vista de un pueblo que ya vivía allá y te lo cuentan distinto podemos ver las cosas de otra manera. Somos seres humanos y, por suerte, estamos capacitados para la empatía. Deberíamos de ponerla más en uso”.