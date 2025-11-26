Por qué el pez limón está creciendo en Europa y qué papel juega una joven ovetense en su expansión desde Holanda

Candela Garcia Pichel, ovetense de 1998, siempre quiso ser bióloga marina y puede decirse que la historia acabó bien. Aunque no era fácil, por aquello de las salidas laborales, lo tuvo claro desde el principio.

Tiró en línea recta: tras estudiar en Las Ursulinas (Colegio Santa María del Naranco) se matriculó en Biología en la Universidad de Oviedo. En la carrera tuvo un profesor, Alfredo Ojanguren, que fue algo así como su mentor. “Me explicó lo que era la acuicultura (cultivo y crianza de organismos acuáticos), aprendí muchísimo”, recuerda.

Acabó la carrera y estuvo dos años trabajando de todo, incluso poniendo copas en una conocida discoteca del Oviedo antiguo. Entonces decidió irse a Faro (Portugal) para realizar un máster en Acuicultura y Pescas, con especializacion en el cultivo de peces.

Aquello le cambió la vida. “Fueron los mejores dos años de mi vida, una experiencia brutal”. Allí conoció a su actual pareja y tomó una decisión trascendental: mudarse a Venlo, ciudad holandesa donde él vivía.

Ambos encontraron trabajo en la misma empresa, The Kingfish Company, que se dedica a la cría de pez limón (seriola lalandi), una especie originaria del Océano Pacifico, que Europa importaba tradicionalmente de Japón.

El pez limón se suele ofertar en restaurantes de sushi, pero cada vez más se vende como plato principal. Puede llegar a medir dos metros y se llama así por una raya amarilla que tiene en la aleta. La empresa donde trabaja Pichel produce 60 toneladas semanales de esta especie y las vende a distribuidores de varios países. Es el mayor productor europeo de pez limón.

Un tanque donde se crian peces limón / LNE

La ovetense empezó desde abajo. Probablemente desde lo más abajo posible. “Les di tanto la chapa que me acabaron contratando”, cuenta. Su primer destino fue el departamento de procesado: tenía que poner los peces en las cajas, esa era su misión.

Después pasó a Logística, donde organiza pedidos, calcula ventas de excedentes, prepara eventos y decide qué se vende y a quién.

“El negocio del pez limón está creciendo muchísimo, va a más”, asegura. El proceso de cultivo es complejo, con los peces divididos en tanques. La clave de toda la operación es mantener a los ejemplares reproductores. La compañía, que cuenta con un potente departamento de I+D, trabaja en pruebas genéticas y de alimentación mediante ensayo y error y ha logrado desarrollar una línea genética propia.

Pichel se dedica ahora a intentar vender pez limón por el mundo. En el norte de España, donde está Asturias, cuesta mucho introducirse en el mercado debido a la fuerte cultura pesquera del territorio. “Ahí vamos poco a poco”, apunta.

La ovetense destaca la buena calidad de vida en Holanda, aunque confiesa que echa de menos Asturias, aunque no tanto España como país. Como tantos otros asturianos en la diáspora, no descarta volver algún día al Principado. Mientras tanto, seguirá con el pez limón.