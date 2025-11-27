El asturiano "fabricante de estrellas" se muda a México: la luminosa aventura de Pablo Armesto

Dice Pablo Armesto, uno de los artistas plásticos asturianos de mayor proyección internacional, que al repasar sus exposiciones –y ya son muchas, comenzó en 1998- todas componen “una metáfora del camino”. Ese caminar artístico le ha llevado ahora a instalarse en México junto a su pareja, Rocío Tuñón. Han abierto una casa-estudio en la colonia de Santa María de la Ribera, en el centro de la Ciudad de México. Y en este espacio, resultado de acondicionar una antigua fábrica de zapatillas, este gijonés nacido accidentalmente en Suiza en 1970 dada la condición emigrante de sus padres empieza a desplegar una carrera artística desde la otra orilla del Atlántico. Su primera gran exposición individual en México fue en el Museo de Arte de Querétaro, en abril pasado, donde se pudo ver una amplia representación de su obra. Y este martes inauguró una instalación en el Centro Cultural de España en la capital mexicana. La pieza, titulada “Liminal”, de unos 9 metros de altura, alude a ese momento vital “suspendido” entre dos mundos, habla de un “torbellino de viento”, de una “serpiente emplumada” donde se mezclan ambas culturas.

Pablo Armesto, en su estudio de Villaviciosa / .

El azaroso camino de la vida llevó a México a “los Armestos”. Y podría decirse que todo empezó en realidad en Navarra. El artista asturiano creó para Bodegas Otazu la escultura “El espíritu del vino”, una especie de estrella en cuyo corazón hay una barrica de vino de la que salen unos haces luminosos. La pieza es interactiva, el visitante puede dejar registradas las pulsaciones de su corazón y la luz de la escultura late a ese ritmo.

Pablo Armesto trabaja en su estudio / E. L.

Una boda vinculada a la familia de los propietarios de la bodega llegó a Pablo y a Rocío a México. La celebración tuvo lugar en un entorno muy especial: la hacienda del “Indio”Fernández, que en su día fuera residencia del actor mexicano del mismo nombre a quien una leyenda tan insistente como falsa atribuye haber sido el modelo en el que se inspiró el cuerpo de las estatuillas de los Oscars. “Y en esa boda es cuando me enamoro de México”, confiesa Armesto. “De repente descubrí la luz, la energía, es una ciudad viva. La pirámide poblacional en Europa está invertida, aquí no hay gente joven. Allí, en cambio, hay muchos proyectos jóvenes, ilusionantes. Hay mucha energía. Eso, más la singularidad que tiene México, lo que nos hermana”, explica el artista, que también tiene casa-taller en un antiguo llagar de Villaviciosa.

Una vista frontal de la obra que Pablo Armesto presentó en la última edición de la semana del arte de Oviedo. / .

Y así comenzó un proceso de conocimiento del país, que acabaron recorriendo de punta a cabo. Así surgió el proyecto, una vez pasada la pandemia, de acabar instalándose en México durante buena parte del año. La obra de Armesto, que era uno de los artistas de la prestigiosa galería internacional Marlborough (cerrada en abril de 2024), ha encontrado coleccionistas por medio mundo. Pero es en Centroeuropa y en América Latina, sobre todo en México y Venezuela, donde ha suscitado un interés especial entre los habituales del mercado del arte. Armesto es un escultor de la luz. De su taller salen piezas donde la tecnología se teje con una geométrica sensibilidad para alumbrar composiciones lumínicas que recuerdan a pequeñas estrellas, a constelaciones contenidas en el espacio delimitado por un elegante bastidor blanco. Algunas de estas obras tejidas con hilos de fibra de vidrio matemáticamente distribuidos en distintos planos laten como púlsares o cambian de color; flotan, parecen estar vivas. Armesto, que proyecta como un ingeniero y pero se adentra en su obra casi como un poeta, ha encontrado un camino ciertamente único en el arte español contemporáneo.

La obra de Armesto en la última edición de la semana del arte de Oviedo. / .

El Centro Cultural de España en México (CCEMX) incorporó en marzo de este año la pieza “Lo que nos late”. Fue la primera de la etapa mexicana de Armesto. La instalación era un tejido de luces en forma de corona que estaba conectado a una base de datos, de tal manera que iba traduciendo en una serie de destellos los distintos vuelos entre España y México, marcando una coreografía que aludía al puente permanente que hay entre ambos países. Y en el Centro Cultural de España, donde el área de artes visuales y música está dirigida por el ovetense Alejandro Moro, Pablo Armesto acaba de inaugurar ahora su nueva instalación “Liminal”, comisariada por Alesha Mercado, coincidiendo con la celebración de la noche de los museos en la capital mexicana.

Al mismo tiempo el artista gijonés, sigue desplegando su actividad internacional. Por una parte, de la mano de su galería en Chicago, Hilton Cotemporary, la obra de Armesto estará presente en la feria de arte de Abu Dhabi. Además, estos días Armesto también está trabajando en las piezas que enviará a la feria de arte de Miami, a donde acude de la mano de su galería en Mónaco, Maison d' Art. El próximo mes de febrero este creador gijonés protagonizará una exposición individual concidiendo con la feria MACO, donde estará presente con la galería que lo representa en México, Proyecto H.

La instalación "Liminal" de Pablo Armesto / Pablo Armesto