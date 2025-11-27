Cuando el fútbol americano todavía no llenaba el Bernabeu, dos hermanos avilesinos fueron los pioneros españoles en la NFL

Se llamaban Ángel Jesús y Aquilino Fabriciano Rodríguez Ávila y fueron dos pioneros invisibles, los dos primeros de una lista corta que sólo tiene cinco nombres, los jugadores españoles que han llegado hasta la liga profesional de fútbol americano. Ahora que la NFL acaba de pasar como un vendaval por el Santiago Bernabeu, con un partido a grada llena y el envoltorio de un enorme espectáculo muy del gusto del país que ha dado a luz a la liga más rica y poderosa del planeta, quizá proceda recordar que en 1929 y 1930 los primeros españoles en jugar y anotar un “touchdown” en un equipo profesional fueron dos avilesinos de Miranda.

Pero Ángel Jesús y Aquilino Fabriciano no son nombres de jugadores de fútbol americano, así que ellos pasaron a la historia como Jess y Kelly Rodríguez. Jess, el mayor de los dos, fue el primero en jugar, con los Buffalo Bisons en 1929; su hermano menor Kelly, el primer español que puso su firma en un “touchdown”, jugando con los Frankford Yellow Jackets –también defendió a los Minneapolis Red Jackets– en un partido de noviembre de 1930 contra los Green Bay Packers del que esta semana, el jueves 27, se van a cumplir exactamente 95 años.

Aquella joven competición que había nacido en 1922 fue una meta para dos hijos de la emigración y la crisis, el sexto y el octavo de la familia de diez que formaron Fabriciano Rodríguez López, un obrero de la Real Compañía Asturiana de Minas –antecesora de Asturiana de Zinc– y Josefa Ávila Suárez. Se casaron en Miranda en 1889 y apenas dos décadas después, las dificultades económicas de la primera década del siglo XX se llevaron a Fabriciano y a su hijo mayor, Luis Ángel, como avanzadilla de la familia rumbo a lo desconocido. Viajaron a Nueva York con escala en Liverpool y el 3 de noviembre de 1911 desembarcaron con treinta dólares en el bolsillo en la isla de Ellis, junto a la Estatua de la Libertad. Un funcionario anotó “Astoria” como punto de origen y Clarksburg, condado de Harrison, Virginia Occidental, en la casilla del destino.

Fabriciano y Luis Ángel dejaron a Josefa y a sus otros nueve hijos esperando en Avilés. Jess había nacido en 1901; Kelly, en 1907. Con el tiempo, parece plausible la hipótesis de que los Rodríguez Ávila se reagruparan en Clarksburg y contribuyeran a edificar allí una notable colonia con otros centenares de asturianos –llegó a haber 1.500 en 1915, según algunas fuentes– que llevaron su experiencia y su disposición al esfuerzo a la Grasselli Chemical Company. La compañía que los acogió fue adquirida poco después, cosas del destino, por Du Pont, el gigante que con el tiempo acabaría instalándose en el valle de Tamón, muy cerca de la casa que dejaron atrás los mirandinos Rodríguez y tantos otros que cruzaron el océano huyendo de la miseria…

De los dos hijos de Fabriciano y Josefa que fueron sin saberlo pioneros del fútbol americano con acento español hay constancia de que cursaron estudios superiores. La ficha de Jess en la NFL anota como procedencia la Salem State University de Massachusetts; la de Kelly, el West Virginia Wesleyan College. El hermano mayor abrió camino jugando cinco partidos con los Buffalo Bisons, dos como titular, en la temporada de 1929. La página oficial de la Liga recuerda que medía un metro setenta, que pesaba algo más de 72 kilos y jugaba dentro de la formación ofensiva como tailback, en una posición en la que se valora sobre todo la velocidad.

Siguiendo las huellas que había dejado su hermano mayor, Aquilino Fabriciano se convirtió en Kelly y en el segundo español en formar parte de un equipo profesional de fútbol americano. Defendió primero a los Minneapolis Red Jackets y después a los Frankford Yellow Jackets de Filadelfia, con los que el 27 de noviembre de 1930 perdió por 25 a 7 frente a los Green Bay Packers, pero anotó el único “touchdown” de su equipo. El único y el primero de un deportista español.

Tal y como lo contó entonces la crónica del periódico “The Milwaukee leader”, recogida por el estudioso del asturiano y buscador de tesoros perdidos en la prensa de todo el mundo Lluis Ánxel Núñez, “un balón perdido por los Packers en el tercer cuarto, causado por unos dedos entumecidos, fue el responsable del touchdown de Frankford. Herber dejó escapar un pase entre sus dedos y Wilson, el ala cerrada de Frankford, cayó sobre el balón a doce yardas de la zona de anotación de Green Bay. Unas carreras y un pase de Pederson a Rodríguez dieron como resultado el tanto…”

El casco de Jake Ferguson, con las banderas de España y Estados Unidos. / AP

De los Rodríguez a Jake Ferguson

Kelly jugó más partidos que su hermano, quince en total entre las dos franquicias a las que perteneció, y era más corpulento, medía un metro 77 y pesaba más de ochenta kilos… Jess falleció en Clarksburg en octubre de 1983 y Kelly vivió hasta más allá de los noventa años y murió en 1997. Su gesta deportiva tiene tanto recorrido que después de ellos, en casi cien años, la NFL sólo ha visto a otros tres deportistas españoles: nadie hasta los noventa, cuando Ray Rowe, natural de Rota (Cádiz), jugó como receptor para Washington y Minnesota, y después sólo otros dos muy recientes, J. J. Arcega-Whiteside, seleccionado en 2019 en el draft por los Philadelphia Eagles y jugador también de los Seattle Seahawks y los Atlanta Falcons, y Alejandro Villanueva, hijo de padres españoles pero nacido en Estados Unidos, que jugó ocho temporadas en la NFL, sobre todo con los Pittsburgh Steelers.

Pero no son Jess y Kelly los únicos lazos que anudan el deporte genuinamente americano con Asturias. Está Jake Ferguson, jugador de los Dallas Cowboys, nacido en Wisconsin pero nieto de emigrantes asturianos de Ranón (Soto del Barco), que rinde homenaje a sus abuelos luciendo la bandera española bajo la estadounidense en su casco.