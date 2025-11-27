PSOE, IU y la abstención de Vox tumban la iniciativa del PP para convertir los centros asturianos de España en “espacios de acompañamiento” para el retorno

La Junta General del Principado, con la oposición de PSOE e IU y la abstención de Vox, hizo encallar la propuesta en la que el PP pretendía emplazar al Principado a convertir a los centros asturianos del interior de España en “antenas” o “motores” del retorno mediante su transformación en “espacios de acompañamiento” donde los interesados en volver a Asturias pudieran acudir a recibir asesoramiento u orientación. En la Comisión de Presidencia del parlamento autonómico, los votos en contra de los socios del Ejecutivo contaron con la abstención de Vox para desactivar la iniciativa, que la diputada socialista Lidia Fernández denostó porque “no aporta nada que no exista y revela más la falta de conocimiento del PP que una carencia real de las políticas del Principado”.

Según la parlamentaria, los centros asturianos de todo el mundo “ya cuentan con instrumentos, herramientas y cobertura económica para ser agentes activos en las políticas de retorno”, cuyo eje, el plan “Retornas”, es “el fruto del diálogo con todos los agentes implicados, incluidos los centros asturianos, tanto los del exterior como los del interior”. La argumentación socialista incluye las 37 solicitudes de información sobre el regreso a Asturias que, según Fernández, “constan en la Oficina del Retorno” procedentes de distintos puntos de España, de “Murcia, Baleares, Galicia, Canarias o Madrid, entre otras comunidades. A todas ellas”, finaliza, “se les ha dado respuesta y asesoramiento y han sido incluidas en los canales de contacto y difusión de información que recoge el plan sobre cuestiones como búsqueda activa de empleo, planes de emprendimiento o búsqueda de vivienda”.

Al alegato socialista unió su voto en contra el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, que acusó a los populares de querer “convertir los centros asturianos en oficinas de información y partes de la administración asturiana”, pero el fracaso de la iniciativa se decidió por la abstención de Vox. Pese a la confluencia en el diagnóstico popular sobre las necesidades de retorno que determinan los problemas de la demografía asturiana, la portavoz, Carolina López, manifestó sus “serias dudas con el modelo que presenta el PP”. A su juicio, la estrategia “implica nuevas estructuras administrativas, aumento del gasto público, riesgo de clientelismo o superposición de competencias ya existentes”.

En el lado de la defensa, la diputada popular Cristina Vega argumentó a favor de la propuesta sustentándola en la certeza de que las políticas para favorecer el regreso de los emigrantes “se han fijado en el retorno exterior, pero no en el interior”, y en que a la hora de promover la vuelta “Asturias no puede mirar únicamente a los que están al otro lado del océano y olvidarse de los que viven a pocas horas de casa”. Estrategias como las que ellos proponen, abunda, “llevan años funcionando en otras autonomías, como Galicia, País Vasco o Castilla y León”. La iniciativa se fundamenta, explicó, en cuatro medidas “fáciles y realistas” que parten, o partían, de la mencionada transformación de los centros asturianos de España en esos “espacios de acompañamiento personalizado” donde recibir asesoramiento y realizar trámites básicos.

Los populares arropaban la iniciativa con la creación de un “registro voluntario de asturianos retornables”, demandantes de “información sobre vivienda, empleo, formación u ofertas compatibles con su perfil”, y con un “programa personalizado de retorno interior, con itinerarios personalizados para quienes quieran volver”. La iniciativa, que se completaba con la demanda de una dotación de “financiación estable” para el programa, “con personal técnico y recursos”, contó con el apoyo insuficiente del diputado de Foro, Adrián Pumares, para quien la propuesta “ahonda en las políticas que consideramos indispensables y en la necesidad de tener en cuenta a los asturianos que están fuera, de trabajar con ellos y destinar recursos presupuestarios a realizar esa labor conjunta”.

Asturianía para Lanús

La sesión de este jueves de la Comisión de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo emitió también su dictamen favorable a la concesión del Reconocimiento de Asturianía al Centro Asturiano de Lanús, en Argentina. El trámite, al que no se opuso ningún grupo parlamentario, deja la iniciativa pendiente de su remisión al Consejo de Gobierno para que complete la resolución favorable. La obtención del título permitirá que el centro, que acaba de cumplir cien años, acceda, entre otros beneficios, a ayudas del Gobierno autonómico para actividades y mejora de sus instalaciones.