La nueva asturianía: el argentino de origen toledano y apellido vasco que preside el centro asturiano más antiguo de Sudamérica

Luis Fernando Echevarría, de 56 años, es el presidente del Centro Asturiano de Rosario (Argentina), que se fundó el 1 de noviembre de 1094. Fue la primera agrupación de asturianos emigrantes que se creó en Suramérica. Echevarría encarna el cambio que, con el paso de las generaciones, se está produciendo en las casas regionales asturianas, donde quienes siguen manteniendo la bandera de la asturianía no son siempre descendientes de asturianos, pero sí asturianos de corazón. Se confiesan enamorados de la cultura asturiana y de una tierra que tienen muy lejos en la distancia geográfica, pero sorprendentemente muy cerca de sus sentimientos de pertenencia.

Descendiente de castellanos y de apellido vasco

“Yo soy un enamorado de España y me enamoré de Asturias. Primero me enamoré por el grupo de baile del Centro Asturiano. Después, cuando uno conoce Asturias, es inevitable enamorarse de Asturias. Cuando era chico dormía con la bandera española pegada en la pared. Mis amigos de infancia lo pueden decir. Mi familia es castellana, no son asturianos. Lo que pasa es que en Argentina me he criado en un ambiente español, primero en el Centro Castilla de Rosario y, desde hace 28 años, en el Centro Asturiano. Empecé en el grupo de baile y ahora soy el presidente. Mis abuelos nacieron en Toledo y después se fueron a Alcázar de San Juan, a Ciudad Real. Todos mis parientes nacieron en España menos mi papá, que nació en Argentina. Mis tías nacieron en España porque mis abuelos vinieron a la Argentina y volvieron a irse a España y ahí nacen mis tías. Así que la sangre española la llevo dentro. El apellido de mi bisabuelo era Ezequiel Ríos, un apellido vasco. Pero no sé cómo mi bisabuelo acabó en Toledo”.

El hijo hizo el viaje de vuelta

“Mi padre era empleado metalúrgico en Rosario y mi madre ama de casa. Yo trabajo en el gobierno municipal de Rosario, en la tesorería del consejo municipal. Es un trabajo que me permite tener tiempo para ejercer la presidencia del Centro Asturiano. Tengo cuatro hijos y el mayor, que ya tiene 33 años, vive en Ibiza. Estuvo viviendo primero en Barcelona, luego se fue a México y ahora está en Ibiza. Está asentado, está tranquilo y tiene trabajo en un restaurante”.

Horacio Castaño dio el relevo

“Mi vinculación al Centro Asturiano, como dije, comenzó con el baile y llegó el momento en que los jóvenes empezamos a avanzar y la gente mayor nos fue dando espacio. El Centro estuvo presidido durante 40 años por Horacio Castaño que, de a poco, nos fue dando espacio a los jóvenes. Y ahora ya estamos nosotros al frente, con un grupo importante de trabajo. Tenemos todos (en la directiva) entre los 40 y los 50 años. Ya hemos hecho el relevo generacional”.

Abrirse a los “asturianos vocacionales"

“Agradezco mucho al Gobierno del Principado que nos haya invitado al Congreso de Asturianía (que se celebró en Villaviciosa este mes de noviembre). Es mucho el esfuerzo que hacemos nosotros desde el exterior de Asturias para mostrar la cultura asturiana. En el grupo de baile 'La Santina' (el centro rosarino tiene también un ensamble musical llamado 'L´Abeyera') tenemos cuatro o cinco que son nietos de asturianos, pero los demás no son nietos de asturiano. Y trabajan más por el Centro que muchos socios descendientes de asturianos, que pagan la cuota societaria pero no participan. Entonces ahí se produce una desventaja porque hay actividades como la Escuela de Asturianía (estancias veraniegas en Asturias para recibir clases sobre folklore y cultura tradicional) en las que no pueden participar por no ser descendientes de asturiano. Lo que pedíamos en el Congreso de Asturianía es que eso también se abriera a personas que no fueran descendientes de asturianos. No sé si se podrá porque hay una ley (que habría que reformar), pero sería una forma de reconocerles algo que vienen haciendo con amor”.

El más antiguo de Sudamérica

"El centro asturiano, aunque también me da algunas amarguras, me da muchísimas alegrías. Nosotros tenemos un centro muy grande, que el día primero de noviembre cumplió 121 años y es el más antiguo de Sudamérica. Tenemos un predio que tiene casi tres hectáreas. Tiene piletas (piscinas), salones de fiesta; tenemos muchas actividades deportivas. Gimnasia deportiva, handball, vóley, fútbol, judo… Ahora reabrimos la cancha de bolos… Y después tenemos la sede en pleno centro de Rosario, en la calle San Luis, 644. Está a pocos metros del monumento histórico de la bandera, en pleno centro. Es más, hay fotos de Rosario en las que no estaba el monumento pero sí estaba el centro asturiano. Y después tenemos dos panteones, donde que hay 3.500 nichos que se compraron en 1985”.

Los nichos, una forma de financiarse

“Los panteones son una forma de financiar el centro. Se venden los nichos y se cobra por el mantenimiento. Lo que pasa es que la mentalidad de los jóvenes está cambiando y ya no pagan el mantenimiento de los nichos. A los jóvenes se les muere la abuela o la tía y les deja los nichos para que sigan pagando la mantención de los nichos cada mes o cada dos meses y ya no lo quieren pagar porque tienen otra mentalidad. En fin, lo dejan ahí y la deuda se agranda. Antes la cultura era otra. Yo me acuerdo de cuando yo era chico y mi abuela compraba el nicho familiar para el futuro. Pero eso ya se terminó”.

La pujanza de las actividades deportivas.

“Los panteones siguen siendo una de nuestras fuentes principales de financiación y ahora nosotros estamos dando mucha importancia al deporte. Desde que asumí la presidencia metimos cinco deportes más y, de a poco, estamos logrando más cantidad de socios. Tenemos alrededor de 1.200 socios. Socios deportivos deben ser unos 600. Los demás son socios activos que no hacen deporte, son socios nietos de asturianos, que siguen en la entidad. Y después están los socios del panteón, alrededor de 1.200 aproximadamente. Con todo eso pagamos los sueldos, de ahí sale todo. Y de algunas subvenciones también que tenemos del estado provincial o municipal. Ahora, por ejemplo, han salido dos o tres convenios con la provincia para hacer las colonias de verano para los chicos de la municipalidad y la provincia. Hay que mantener ese patrimonio. Es mucho dinero lo que se gasta en el mantenimiento”.

La necesidad del relevo juvenil

“El problema es que los jóvenes no le están dando la importancia a los Centros. Yo pertenezco también a la federación española de la provincia de Santa Fe y hablamos de esto, de que hay muchos centros que se están perdiendo porque la gente mayor va a desaparecer y los jóvenes no tienen ese entusiasmo (por mantenerlos). En los Centros Asturianos está pasando lo mismo. Si no hay un incentivo para los jóvenes ellos vienen a bailar o a tocar la gaita, pero ¿cuánto pueden durar? A mí me gusta el baile y lo bailo porque lo siento. Pero no todos los chicos hacen los mismo. Por eso hay que darles algún incentivo. Por ejemplo, que vengan profesores desde Asturias. Eso es importante para los chicos. Nosotros últimamente estuvimos haciendo intercambio con los centros de Mendoza y Santa Fe para aprender a tocar la gaita. Fue algo que incentivó mucho a los chicos y les puso las pilas para seguir trabajando”.

Por buen camino

“Aunque al principio nos costó, creo que en el Centro Asturiano de Rosario creo que vamos por muy buen camino. Porque el Centro Asturiano no te diría que es ‘top’ dentro de la colectividad española pero es el Centro Asturiano. Los demás no tienen sede o son sedes muy pequeñas y nosotros tenemos un nivel y hay que mantenerlo. La vara está muy alta. Pero vamos por buen camino”.

Carmen Marianucci, con la placa de reconocimiento. / Facebook Centro Asturiano de Rosario