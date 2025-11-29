Los aeropuertos de Panamá tienen sello asturiano: una consultora gijonesa revolucionará los procesos digitales de dos terminales

Los aeropuertos de Panamá tendrán sello asturiano. La consultora tecnológica Infofuturo, con sede en Gijón, ha resultado ganadora de una licitación para desarrollar un ERP integral (un sistema informático que centraliza y automatiza las principales operaciones) para la Autoridad de Aeronáutica de Panamá, que tendrá influencia en dos aeropuertos: el de Ciudad de Panamá, el más grande del país, y el de David.

El proyecto tiene como objetivo dar un salto tecnológico a los aeropuertos y asemejarlos a las grandes terminales europeas para que las acciones cotidianas sean más ágiles en el día a día.

Se trata, concretan desde Infofuturo, de un ERP desarrollado a medida, diseñado para digitalizar y agilizar procesos administrativos clave como la facturación, la gestión del equipaje, los recursos humanos, la contabilidad, los expedientes o los impuestos. Entre otros propósitos, también se busca eliminar la dependencia del papel, todavía habitual en los aeropuertos del país.

Infofuturo, que opera desde Asturias como un grupo empresarial multisectorial, logró el contrato tras un viaje a Panamá en febrero de este año organizado por Asturex (Sociedad de Promoción Exterior del Principado). En ese desplazamiento, un grupo de empresarios asturianos exploró posibilidades de expansión en el país.

Luis Pérez, abogado y socio de la compañía, y Pablo García, ingeniero y CEO, detectaron allí una clara oportunidad en la gestión aeroportuaria con la Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá (AAC). Contactaron con un integrador local y accedieron a la licitación, de la que finalmente salieron vencedores. El proyecto se desarrollará durante lo que resta de 2025 y a lo largo de 2026, con ampliaciones ya contempladas y aseguradas para fases posteriores.

“Tenemos una sensación de crecimiento total, es una oportunidad que nos abrirá muchas más puertas”, asegura Pérez, que destaca que no habrían logrado esta ocasión sin el viaje organizado por Asturex y agradece el apoyo a Bruno López, director de la institución, y a Daniel Díaz, técnico local del ICEX (España Exportación e Inversiones) en Panamá.

Una plataforma diseñada desde Asturias

Infofuturo diseñará una plataforma digital integral desde Asturias que se utilizará en ambos aeropuertos y que estará en constante desarrollo y evolución. Se espera que provoque una modernización total en la logística aeroportuaria. El objetivo de la compañía gijonesa es que este ERP se convierta en un referente nacional. El proyecto, concretan, está siendo ejecutado íntegramente por el equipo del grupo, con presencia en España, Panamá y Colombia. Tras el viaje comercial organizado por Asturex, Infofuturo incorporó a Diego Guevara como Country Manager para ambos países.

“Este programa supone un antes y un después en la forma en la que Panamá gestiona sus operaciones aeronáuticas. Es un proyecto de misión crítica, diseñado a medida, que convierte procesos complejos en flujos eficientes, seguros y completamente digitalizados”, afirma Pablo García sobre un proyecto con claro sello asturiano.