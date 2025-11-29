Volvimos unos días a la "Edad de Pedro": lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. En esta semana hablaremos de cómo se nos están quemando las retinas a fuerza de encendidos de luces navideñas pero también, en el capítulo luminoso, de la presentación de las memorias del expresidente Pedro de Silva, que sigue en plena forma proponiendo un nuevo programa de gobierno para la Asturias del siglo XXI. En el capítulo menos luminoso de la semana hablaremos de la situación de la minería en Asturias. Resulta que dábamos por cerradas las minas en la región y ya van siete muertos este año en dos explotaciones mineras: cinco en Degaña y dos en Cangas del Narcea, más recientemente.

