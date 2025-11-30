Crónicas asturianas desde Alemania: Larga vida a la magia del jazz en Ingolstadt

Chusina Carrero Moure firma sus "Crónicas desde Ingolstadt", una serie de artículos sobre la vida cotidiana de una asturiana en Alemania. La autora de estas crónicas desde esta ciudad alemana del estado de Baviera se define así: "Nací en Oviedo y viví toda mi juventud en Salinas, estudié Filología en la universidad de Oviedo, viví en muchos lugares de España y, desde hace diez años, estoy en Alemania, aprendiendo de esta tierra y enseñándoles nuestra lengua y nuestra cultura".

Y el día 15 de noviembre una increíble gala puso el punto final a los días del festival de jazz en Ingolstadt. Esta segunda semana de jazz, que tuvo lugar tanto en pequeños locales como en las escuelas y en los institutos (con un programa especial para niños y jóvenes), culminó con un fin de semana extraordinario.

El viernes, espectáculo en las diferentes salas del hotel Maritim, marco grandioso con sus magníficas vistas al Danubio, abarrotado de amantes de la música. El cálido ambiente de fiesta contrastaba con el gélido frío del exterior. Grupos de nivel internacional entre los que destacó la presencia de "Incógnito", la guinda del pastel de una noche rebosante de jazz, de funk y de soul.

La actuación de Lizz Wright en el festival de jazz de Ingolstadt / Christian Pacher

Un lleno que se repitió el sábado, con todas las entradas agotadas, la noche de las señoras, de las damas del jazz.

Rebekka Bakken, la portentosa cantante noruega que visitaba el festival de Ingolstadt por quinta vez, ya se siente como en casa en esta ciudad. Es una mujer cercana, amable y entregada al público. Un público devoto que se acercó a ella al acabar el concierto y al que con paciencia infinita y una sonrisa en los labios firmó autógrafos, reconociendo a los aficionados que la habían saludado en anteriores ediciones, posó para las fotografías y, lo que es más importante, derrochó profesionalidad con esa voz rasgada que la caracteriza interpretando en esta ocasión las canciones del compositor Tom Waits.

La actuación de Rebekka Bakken. / Christian Pacher

Y para acabar Lizz Wright, la increíble cantante estadounidense que con su grave, profunda y aterciopelada voz, llenó de calidez la sala.

Gracias a estas dos divas de la canción, acompañadas la primera de una increíble banda y la segunda de un pequeño grupo de músicos, el público vibró de emoción en un concierto que duró cerca de cuatro horas alargándose hasta cerca de la media noche.

El calor, la humanidad, la cercanía y la profesionalidad que derrocharon serán con total seguridad el recuerdo para un público que sin lugar a dudas repetirá la experiencia.

A pesar de la situación económica que atraviesa la ciudad con toda seguridad se continuará luchando por este festival, ya que los más de 7.000 visitantes procedentes de todos los rincones de Europa, de Estados Unidos e incluso de Japón y los 28 conciertos ofrecidos, avalan la importancia y el interés que despierta a nivel tanto nacional como internacional.

El grupo ”Incognito” / Christian Pacher

Y todo esto no se podría llevar a cabo sin la devoción con la que se vuelca la ciudad entera, sponsors, técnicos, colaboradores, conductores, fotógrafos, músicos, profesores, actores, periodistas… Sin olvidar al director del programa, el músico Wolfgang Haffner, siempre presente en todos los conciertos, entregado en cuerpo y alma para conseguir que la música llegue a todos los rincones de una ciudad que, sin lugar a dudas es y seguirá siendo un referente en lo que respecta a música y a jazz.