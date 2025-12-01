Hevia, el gaitero de los Papas: actúa en el Concierto de Navidad del Vaticano y será recibido por León XIV

José Ángel Hevia, el gaitero asturiano más internacional, actuará en la trigésimo tercera edición del Concierto de Navidad del Vaticano, que se celebra el próximo sábado 13 de diciembre. Antes de la actuación, Hevia será recibido en audiencia privada por el papa León XIV junto a otros artistas participantes en el evento, como ya es tradición en este tipo de conciertos.

El gaitero maliayés, que este año festeja el 25 aniversario de la concesión del Multiplatinum Europe Award por su disco “Tierra de Nadie” (una distinción que reciben los artistas que venden más de un millón de discos en un año en Europa) es ya un habitual de la cita navideña en el Vaticano. Italia es uno de los países del extranjero donde mejor acogida ha tenido la carrera musical del gaitero maliayés. Será su sexta participación en el “Concerto di Natale”, en el que Hevia ha compartido escenario con intérpretes como Annie Lennoz, Patty Smith, Dolores O’Riordan o Albano.

Hevia, con Annie Lennox, en la sala Clementina del Vaticano. AUDIENCIA DEL PAPA FRANCISCO I / .

La XXXIII edición del “Concerto di Natale” del Vaticano tendrá lugar en el Auditorium Conciliazione en Roma, y será emitido por Canal 5 en su programación de Navidad. No será la primera vez que Hevia actúe ante un papa. Ya lo hizo con Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco.

En la edición de este año actuarán, además del gaitero asturiano, la cantante y compositora estadounidense Sheryl Crow, Riccardo Cocciante, Michelle Bravi, Sal Da Vinci, la israelí Noa, Stephanie Radu, Orietta Berti, Marquinn Middleton and The Miracle Chorale y la Veneto Pipe Band, además del Piccolo Coro “Le dolci note” y la Orchestra Italiana del Cinema, dirigida por el maestro Adriano Pennino.

El Concierto de Navidad nació en 1993 en el Aula Pablo VI del Vaticano para dar a conocer el proyecto del Vicariato de Roma que llevaba por nombre "50 Iglesias para Roma 2000" y recaudar fondos para su implementación. Desde entonces, ha reunido cada año a artistas de renombre internacional “para una celebración única de la festividad más querida y espiritual del mundo”, dicen sus promotores. En Italia es un evento televisivo de primer orden, que se emite en horario de máxima audiencia durante las fiestas navideñas.

El gaitero asturiano que ha vendido más de tres millones de discos por todo el mundo será recibido por el papa León XIV. El maliayés ya conoció a sus antecesores en la silla de Pedro. En la recepción de 2017 Hevia interpretó para Francisco un tango de Gardel que el propio Bergoglio, rompiendo el protocolo, le agradeció personalmente. En mayo de 2024, en el “Arena de la paz” de Verona, José Ángel Hevia y su hermana María José, a la percusión, actuaron antes 12.500 personas en un encuentro mulitudinario con Francisco en el que el gaitero interpretó una versión del tango Volver”.