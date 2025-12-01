Marga Castaño, José Luis de la Cera y Álvaro López Serrano en el sexto episodio del vídepodcast de los asturianos en Madrid, La Chalana de Xuan

Medio año después de su lanzamiento vuelve La Chalana de Xuan, el podcast que ya se ha convertido en un referente entre la comunidad asturiana en Madrid, la más numerosa y activa fuera del Principado.

La diseñadora Marga Castaño, el presidente del centro asturiano de Guadarrama, José Luis de la Cera y el periodista de El programa de Ana Rosa Álvaro López Serrano comparten mesa y mantel en este sexto episodio que ya está disponible en todas las plataformas y que puedes escuchar bajo estas líneas.

La Chalana de Xuan se ha consolidado como uno de los podcast de referencia en el Principado superando el medio millón de reproducciones en redes sociales y tejiendo lazos entre los asturianos que viven en la capital de España.

La Chalana de Xuan: capítulo 6 / LNE

En un formato conversacional grabado en el restaurante La Chalana situado en el Mercado Barceló, los invitados hablan de la "morriña" hacia su tierra y de su carrera profesional entre otros temas de actualidad.

Asturias Exterior es la comunidad de LA NUEVA ESPAÑA dedicada a cubrir la actividad de la diáspora en España y en el mundo. Un canal de comunicación con comunidades activas en Facebook y Whastapp que también cuenta con un foro de participación y un mapa interactivo en el que ya se han inscrito más de 1.100 asturianos.