Vuelco en la diáspora: hay más asturianos de nacimiento en Europa que en América y Estados Unidos ya adelanta a México

Algo está cambiando ahí fuera. Lentamente, la diáspora asturiana va experimentando una reconfiguración geográfica que le ha dado la vuelta al mapa. Ya hay más asturianos de nacimiento en Europa que en América, desactivando parte del tirón que durante décadas hizo del Nuevo Continente el destino más tradicional para la emigración del Principado, y en un símbolo del vuelco de las rutas migratorias Estados Unidos ha adelantado a México por primera vez desde que la estadística tiene memoria. Los datos detectan los efectos del envejecimiento en las comunidades de Latinoamérica y descubren a la vez que la tendencia generalizada a la contracción en el número total de nativos expatriados se contradice con un incremento progresivo en algunos grandes países europeos y Estados Unidos, los más atractivos para la “nueva emigración” por su oferta de oportunidades laborales.

Contando sólo a los asturianos de nacimiento –sin los descendientes que llevan años haciendo progresar las cifras totales de los inscritos como asturianos en el extranjero, en todos los continentes y en casi todos los países–, Europa consolida e incrementa la ventaja que la sitúa por delante de América desde 2021 y el último recuento total de poco más de 30.000 personas a 1 de enero de 2025 –30.050– identifica variaciones significativas bajando al detalle de la distribución por países. Argentina, Bélgica y Francia han sido y siguen siendo, en ese orden, los tres primeros lugares de residencia de la diáspora durante toda la serie histórica, pero de ahí hacia abajo se han producido cambios notables en los últimos años.

Si se toma como referencia 2018, se verá que en sólo siete años el “top 5” del ranking ha pasado de tener tres países latinoamericanos –Argentina, México y Venezuela– a sólo uno, el primero, Argentina, y que a esa cabeza de la lista se han incorporado tras sus incrementos el Reino Unido y Alemania, que ya pasan de 2.000 residentes asturianos cada uno, y Estados Unidos acecha desde la sexta plaza, a la que ha subido desde la octava que ocupaba en 2018 después de pasar por primera vez por delante de México.

El país azteca, uno de los grandes destinos clásicos del emigrante astur durante décadas, ha perdido casi trescientos asturianos nativos en el periodo en que su vecino del norte ganaba cerca de un centenar y la consecuencia es que el último recuento anual es el primero en el que el acercamiento entre las comunidades de los dos países da un vuelco a favor de la estadounidense: en 2009, México aún tenía casi mil residentes asturianos más que Estados Unidos y este sorpasso es, tal vez, un símbolo de lo que está pasando. Las colonias latinoamericanas envejecen sin relevo -es paradigmático el caso mexicano, donde tres de cada cuatro asturianos nativos tiene más de 65 años- y la nueva emigración se desplaza hacia las áreas con mayores desarrollos económicos.

Para comprobarlo basta observar que entre los grandes destinos de la emigración asturiana los mayores incrementos registrados desde 2018 han sido, por este orden, los del Reino Unido, con casi doscientas personas más; Estados Unidos, con cerca de un centenar, y Alemania, con un crecimiento menos voluminoso pero significativo. Al otro lado de la estadística, los descensos más pronunciados también presentan una elocuente concentración geográfica: son los de Argentina, que mantiene el primer puesto pese a acoger más de mil asturianos menos que en 2018, y Venezuela, cuyo descenso de más de 2.000, muy tutelado por la situación política del país, le ha hecho caer de la quinta posición a la novena en siete años. También pierden Bélgica, el gran destino europeo clásico de la emigración asturiana, que mantiene su segunda plaza pero con cuatrocientos residentes por debajo de su cifra de 2018, y muy significativamente México, con una merma de casi trescientos.

Las tendencias opuestas de América y Europa

Por continentes, en este periodo en el que la cifra total de asturianos expatriados se llevó un “mordisco” de más de 2.000 personas, América ha terminado por ceder su condición de gran destino de la emigración del Principado y ha cedido su liderazgo a Europa: en el tiempo en el que América se dejó casi 2.300 personas, el Viejo Continente registró un incremento de 172 que ha terminado por materializar un vuelco que el comportamiento de las dos magnitudes venía anticipando desde hace al menos un decenio.

Los inscritos, muchos más

Esta estadística, que cuenta únicamente asturianos de nacimiento, confirma las complejidades del recuento de la diáspora cuando se coteja con la que mide las cifras totales de los inscritos como asturianos en el extranjero e incorpora a todos los descendientes con derecho a adquirir la nacionalidad española desde el exterior. Esa operación sube la cifra total a la conocida de cerca de 149.000 asturianos expatriados y presenta incrementos generalizados en todos los continentes, sobre todo curiosamente en América, que concentra tres de cada cuatro inscritos y lidera también los incrementos, con una subida de más de 13.000 personas desde los 102.000 de 2018 a los 115.000 del dato de enero de este año.

Europa también crece, pero menos, y son americanos los cuatro primeros países con más residentes –por este orden Argentina, México, Cuba y Estados Unidos–. Los descendientes de aquellos emigrantes históricos de la salida masiva hacia el Nuevo Mundo son los que enriquecen esta estadística en la que México, para que se vean bien las diferencias, es el país que experimenta el mayor incremento absoluto en el periodo considerado, sumando 4.753 nuevos inscritos y pasando de los 22.222 en 2018 a 26.975 en 2025.