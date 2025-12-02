Sidra con código QR, quesos, quesos, marañuelas, chosco de Tineo...el sabor del paraíso asturiano llena Madrid

Sidras con un código QR, quesos asturianos, chosco de Tineo, marañuelas… La sede de la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid, reinaugurada el pasado mes por el presidente, Adrián Barbón, fue el escenario este martes de una cata, “Alimentos del Paraíso Natural”, organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo. Asistieron decenas de personas, muchos asturianos, pero también procedentes de otras autonomías.

En el acto intervino Begoña López, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural. “Queremos poner en valor a nuestros productos, la industria lo está haciendo muy bien y queremos plasmarlo en Madrid”, aseguró.

José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, celebró este evento en la sede de Asturias en Madrid, “un lugar de encuentro para todos los asturianos, donde hay una gran diáspora con mucho talento”. También estuvo Daniel Ruiz, gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (CRDOP).

David Fernández-Prada, director de Gustatio, empresa de eventos gastronómicos, hizo de maestro de ceremonias y dio a conocer datos sobre la sidra. En el evento se degustó la tradicional bebida asturiana en tres modalidades: tradicional, espumosa y natural filtrada, todas de Denominación de Origen Protegida y procedentes de los llagares La Morena y El Gobernador, vencedores del concurso institucional del CRDOP.

Los asistentes pudieron probar la sidra en sus distintas modalidades y se interesaron por el escanciado. Al final del acto tuvo lugar la cata de quesos, procedentes de queserías de la Asociación de Queseros Asturianos de Asturias. Hubo Afuega’l Pitu (de la quesería Rebollín), Afumau (Los Caserinos), Tres Leches de Pría y Queso Máximo del Rey Silo, entre otros. También chosco de Tineo y marañuelas de Casa Belarmino (Manzaneda, Gozón).

Muchos asistentes se sorprendieron con unos códigos QR que había en las botellas y que permiten saber en escasos segundos la fecha de la cosecha, el lugar y el origen de la pomarada que dio lugar a esa botella.