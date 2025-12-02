La Universidad de Hong Kong concede un triple premio a una futbolista asturiana: Laura Díaz triunfa en el campo y en el aula

La joven futbolista avilesina Laura Díaz González es una apasionada oviedista y de ello pueden dar buena cuenta los muchos lectores de LA NUEVA ESPAÑA que la siguen en sus análisis futbolísticos para el canal “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA. En esta temporada envía sus afinados comentarios sobre la marcha de su equipo desde Bruselas, donde está trabajando en Vinces Consulting, un despacho internacional de consultoría en Asuntos Públicos, gracias a una beca de formación internacional de la Dirección General de Asuntos Europeos del Principado. El año pasado escribía desde Hong Kong. Laura vuelto a Europa después de pasar un año estudiando un máster en Relaciones Internacionales en la City University de Hong Kong, de donde recientemente le llegó una triple gran noticia: le han dado el premio a la excelencia como mejor alumna del Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones Internacionales, también el premio al mejor estudiante-atleta de la Universidad y al mejor estudiante en general. Si Messi hiciera eso en un partido se celebraría como un “hat trick”, un triplete.

Esta joven avilesina de 24 años, graduada en Derecho y ADE por la Universidad de Oviedo, fue también futbolista de la Primera Nacional femenina en España y, además de practicar casi todo tipo de deportes, muchos la siguen identificando en Asturias como ganadora del concurso “El Picu” de TPA, donde se llevó el primer premio junto a su amigo Víctor Suárez.

Laura Díaz celebra, con una bandera de Asturias, el subcampeonato en el campeonato universitario de Hong Kong- / .

Ahora, durante su estancia en Bruselas, no está jugando al fútbol, pero fue este deporte el que le abrió las puertas para poder pasar un año de estudios en Asia haciendo un máster en Hong Kong. De otra manera, no hubiera podido costeárselo. La beca que recibió, gracias a sus capacidades futbolísticas, le permitió hacer un curso en la institución honkonesa que le hubiera costado unos 30.000 euros. A su familia le salió gratis. Recibió una beca completa, que incluía la matrícula y la estancia. “Pues ya ves, ¡bendito fútbol! Mis padres toda la vida diciéndome que dejara de jugar y mira tú… ahora no me dicen nada”, bromea Laura.

Admite que llegó al máster en Relaciones Internacionales en Hong Kong “de rebote”. “Casi no sabía ni dónde estaba Hong Kong en el mapa”. “Primero intenté ir a Estados Unidos, pero allí todo lo que me ofrecían para estudiar estaba relacionado con deporte y nutrición. Tenía claro que el fútbol es mi pasión, pero también una herramienta de cara a la carrera, así que no quería tirar un año por ir a Estados Unidos solo por jugar y para estudiar algo que no me gustaba”. Laura contactó con un agente de jugadores y apareció la oportunidad de ir como deportista becada a la universidad de Hong Kong. No fue fácil: “Tuve que mandar millones de vídeos, test físicos con mis resultados. Me costó, me costó”, confiesa esta asturiana que, no obstante, tenía naturalmente una ventaja incorporada: sus capacidades físicas superan a las de las jugadoras asiáticas. Y en cuanto a las capacidades intelectuales, a los premios recibidos hay que remitirse.

El debut de Laura Díaz en Primera División con el Hong Kong Football Club. / .

Así que allá se fue Laura y allí jugó, en el equipo femenino de fútbol de la Universidad de Hong Kong mientras completaba sus estudios en Relaciones Internacionales. “Quedamos segundas en el campeonato, mi gol fue el que nos metió en las semifinales. Pero la final la perdimos”, reconoce. “Yo era la única que no hablaba el cantonés, el idioma nativo de todas las jugadoras. No sabía ni por dónde me soplaba el aire en los entrenamientos”, admite. También compaginaba su papel en la formación universitaria con la participación en otro equipo de fútbol de la primera división.

Las compañeras del equipo de la City University de Hong Kong abrazan a Laura Díaz tras marcar el gol que certificaba el pase a la final. / .

Ahí la conexión asturiana fue clave. Laura conoció a Alejo Rodríguez Peña, de Cangas de Narcea, que lleva décadas en Hong Kong desarrollando su exitosa carrera profesional enfocada al comercio exterior. Este cangués y su familia acogieron a Laura “como si fueran mi segunda familia”. La nuera de Alejo jugaba en el equipo de primera (Hong Kong Football Club) y les habló de Laura. “Así que hice las pruebas y me ficharon en Navidad. Y entonces compaginaba las dos cosas: con la universidad entrenaba por la mañana y con los del equipo entrenaba por la tarde y el fin de semana jugaba dos partidos”. Por lo visto, todavía era poca actividad: Laura Díaz todavía tuvo tiempo de ganar el campeonato en las aulas y obtener unos sobresalientes resultados académicos.