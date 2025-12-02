Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universidad de Hong Kong concede un triple premio a una futbolista asturiana: Laura Díaz triunfa en el campo y en el aula

Laura Díaz González, graduada en Derecho y ADE en Oviedo, fue becada por la universidad honkonesa para cursar un máster en Relaciones Internacionales y jugar en el equipo de fútbol universitario femenino, con el que quedó subcampeona

La avilesina, que también militó en el Hong Kong Football Club, de la primera división, acaba de ser elegida como la mejor estudiante del departamento de Departamento de Asuntos Públicos, mejor deportista-estudiante y mejor estudiante en general de la City University de Hong Kong

Laura Díaz, la quinta por la izquierda en la segunda fila, con el resto del equipo de la Universidad de Hong Kong.

Laura Díaz, la quinta por la izquierda en la segunda fila, con el resto del equipo de la Universidad de Hong Kong. / .

Eduardo Lagar

Eduardo Lagar

La joven futbolista avilesina Laura Díaz González es una apasionada oviedista y de ello pueden dar buena cuenta los muchos lectores de LA NUEVA ESPAÑA que la siguen en sus análisis futbolísticos para el canal “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA. En esta temporada envía sus afinados comentarios sobre la marcha de su equipo desde Bruselas, donde está trabajando en Vinces Consulting, un despacho internacional de consultoría en Asuntos Públicos, gracias a una beca de formación internacional de la Dirección General de Asuntos Europeos del Principado. El año pasado escribía desde Hong Kong. Laura vuelto a Europa después de pasar un año estudiando un máster en Relaciones Internacionales en la City University de Hong Kong, de donde recientemente le llegó una triple gran noticia: le han dado el premio a la excelencia como mejor alumna del Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones Internacionales, también el premio al mejor estudiante-atleta de la Universidad y al mejor estudiante en general. Si Messi hiciera eso en un partido se celebraría como un “hat trick”, un triplete.

Esta joven avilesina de 24 años, graduada en Derecho y ADE por la Universidad de Oviedo, fue también futbolista de la Primera Nacional femenina en España y, además de practicar casi todo tipo de deportes, muchos la siguen identificando en Asturias como ganadora del concurso “El Picu” de TPA, donde se llevó el primer premio junto a su amigo Víctor Suárez.

Laura Díaz, en Hong Kong, con la bandera de Asturias y el trofeo de subcampeonas de la liga universitaria honkonesa.

Laura Díaz celebra, con una bandera de Asturias, el subcampeonato en el campeonato universitario de Hong Kong- / .

Ahora, durante su estancia en Bruselas, no está jugando al fútbol, pero fue este deporte el que le abrió las puertas para poder pasar un año de estudios en Asia haciendo un máster en Hong Kong. De otra manera, no hubiera podido costeárselo. La beca que recibió, gracias a sus capacidades futbolísticas, le permitió hacer un curso en la institución honkonesa que le hubiera costado unos 30.000 euros. A su familia le salió gratis. Recibió una beca completa, que incluía la matrícula y la estancia. “Pues ya ves, ¡bendito fútbol! Mis padres toda la vida diciéndome que dejara de jugar y mira tú… ahora no me dicen nada”, bromea Laura.

Admite que llegó al máster en Relaciones Internacionales en Hong Kong “de rebote”. “Casi no sabía ni dónde estaba Hong Kong en el mapa”. “Primero intenté ir a Estados Unidos, pero allí todo lo que me ofrecían para estudiar estaba relacionado con deporte y nutrición. Tenía claro que el fútbol es mi pasión, pero también una herramienta de cara a la carrera, así que no quería tirar un año por ir a Estados Unidos solo por jugar y para estudiar algo que no me gustaba”. Laura contactó con un agente de jugadores y apareció la oportunidad de ir como deportista becada a la universidad de Hong Kong. No fue fácil: “Tuve que mandar millones de vídeos, test físicos con mis resultados. Me costó, me costó”, confiesa esta asturiana que, no obstante, tenía naturalmente una ventaja incorporada: sus capacidades físicas superan a las de las jugadoras asiáticas. Y en cuanto a las capacidades intelectuales, a los premios recibidos hay que remitirse.

Laura Díaz, en uno de los partidos disputados en Hong Kong.

El debut de Laura Díaz en Primera División con el Hong Kong Football Club. / .

Así que allá se fue Laura y allí jugó, en el equipo femenino de fútbol de la Universidad de Hong Kong mientras completaba sus estudios en Relaciones Internacionales. “Quedamos segundas en el campeonato, mi gol fue el que nos metió en las semifinales. Pero la final la perdimos”, reconoce. “Yo era la única que no hablaba el cantonés, el idioma nativo de todas las jugadoras. No sabía ni por dónde me soplaba el aire en los entrenamientos”, admite. También compaginaba su papel en la formación universitaria con la participación en otro equipo de fútbol de la primera división.

Laura Díaz es felicitada por sus compañeras del equipo de la Universidad de Hong Kong tras marcar un gol.

Las compañeras del equipo de la City University de Hong Kong abrazan a Laura Díaz tras marcar el gol que certificaba el pase a la final. / .

Ahí la conexión asturiana fue clave. Laura conoció a Alejo Rodríguez Peña, de Cangas de Narcea, que lleva décadas en Hong Kong desarrollando su exitosa carrera profesional enfocada al comercio exterior. Este cangués y su familia acogieron a Laura “como si fueran mi segunda familia”. La nuera de Alejo jugaba en el equipo de primera (Hong Kong Football Club) y les habló de Laura. “Así que hice las pruebas y me ficharon en Navidad. Y entonces compaginaba las dos cosas: con la universidad entrenaba por la mañana y con los del equipo entrenaba por la tarde y el fin de semana jugaba dos partidos”. Por lo visto, todavía era poca actividad: Laura Díaz todavía tuvo tiempo de ganar el campeonato en las aulas y obtener unos sobresalientes resultados académicos.

Laura Díaz el día de la presentación con el Hong Kong Football Club.

Laura Díaz el día de la presentación con el Hong Kong Football Club. / .

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Proponen trasladar a 27 usuarios de una residencia del ERA de Oviedo ante la necesidad de acometer unas obras
  2. El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
  3. Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
  4. Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
  5. La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
  6. Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
  7. Dramático incendio en Oviedo: una joven resulta herida al ser sorprendida por las llamas cuando bañaba a su bebé de cinco meses
  8. Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo

El MEI modifica la nómina de los trabajadores en 2026 y esto es lo que vas a cobrar: " Lo que hace es que literalmente pagues más a la Seguridad Social en tus nóminas"

El MEI modifica la nómina de los trabajadores en 2026 y esto es lo que vas a cobrar: " Lo que hace es que literalmente pagues más a la Seguridad Social en tus nóminas"

Chivite cesa al director general de Obras Públicas en plena crisis por el 'caso Cerdán'

Chivite cesa al director general de Obras Públicas en plena crisis por el 'caso Cerdán'

El candidato presidencial peruano Rafael Belaúnde sobrevive a un atentado tras ser tiroteado en su vehículo

El candidato presidencial peruano Rafael Belaúnde sobrevive a un atentado tras ser tiroteado en su vehículo

El renacer de Jovic en Atenas: hattrick en un derbi caliente (y ejecución sorprendente de penalti)

El renacer de Jovic en Atenas: hattrick en un derbi caliente (y ejecución sorprendente de penalti)

El sonido de las gaitas y unos protagonistas muy especiales para el encendido de la Navidad en Castrillón

El sonido de las gaitas y unos protagonistas muy especiales para el encendido de la Navidad en Castrillón

Lidl también piensa en nuestros perros: colección navideña con varios modelos disponibles

Lidl también piensa en nuestros perros: colección navideña con varios modelos disponibles

Marisa Valle Roso lanza un villancico sobre "Las salguerinas" de Pillarno

Marisa Valle Roso lanza un villancico sobre "Las salguerinas" de Pillarno

Última hora de Rocío Carrasco tras el borrado en Mediaset: elimina "Rocío, contar la verdad para seguir viva" tras la condena

Última hora de Rocío Carrasco tras el borrado en Mediaset: elimina "Rocío, contar la verdad para seguir viva" tras la condena
Tracking Pixel Contents