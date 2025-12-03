De Asturias a Netflix y al Bernabéu: el ovetense con 57.000 seguidores en Instagram y un club de running

Hace falta valentía para renunciar a un futuro trazado y terminar viviendo un sueño que nunca estuvo en el plan. Juan García Prieto (Oviedo, 1995) lo entendió con 23 años, cuando confirmó que un trabajo de oficina no le iba a hacer feliz. Habían pasado ya seis años desde que salió de Oviedo tras un Erasmus que le voló la cabeza y que convirtió “no quiero volver a casa” en una declaración de intenciones.

Unas prácticas en Milán y un máster en Madrid fueron la excusa perfecta. Eso y casualidades del destino le llevaron tener 57 mil seguidores en Instagram, y subiendo, rodajes y series para Netflix, vuelos con el Real Madrid y un micrófono en los palcos del Bernabéu.

Juan junto a Toni Kroos en el avión / J.P

Ese giro, admite, no fue un impulso repentino. Estudió economía en la Universidad de Oviedo y jugaba en el Universidad. Después del Erasmus en Polonia llegó el choque con la realidad laboral en Italia, donde encadenó 40 horas semanales como becario en contabilidad en una empresa de energías renovables. “Yo entraba a la oficina cada mañana pensando qué hago aquí, es deprimente… 23 años picando Excel”, confiesa.

Ocho meses después hizo las maletas rumbo a Madrid para cursar un MBA en organización de eventos, comunicación corporativa y protocolo, en plena pandemia. El COVID-19 canceló el mundo que iba a estudiar, así que tocaba reinventarse.

La reinvención digital

La reinvención empezó por lo más cotidiano y con lo que muchos hicieron en pandemia: descargar TikTok. Juan entendió el potencial del formato corto y decidió probarlo también como creador. El impacto no tardó en traducirse a otras redes. Llegaron los primeros 10.000 seguidores en Instagram, las visualizaciones altas y, con ellas, las primeras colaboraciones.

En casa no hizo falta que sus padres viesen su contenido para apoyarlo —no tenían redes sociales—, pero entendieron el cambio de ruta como algo serio. “Siempre me empujaron a estudiar, pero cuando vieron que esto iba en serio, también me empujaron a creer”, explica.

Juan junto a su madre, Pepa, en el Parque de Invierno / J.P

El primer aprendizaje real en el mundo digital llegó gestionando campañas para el negocio de un amigo que vendía llaveros personalizados por Europa. Ahí asumió sus primeras labores como Social Media Manager, pasando de creador a gestor y de gestor a imagen. “Entendí que no era solo subir vídeos, era estrategia, negociación, análisis. Y a mí eso se me daba”, confiesa. Ahora, todo su trabajo lo gestiona él «me llevo a mí mismo, se me dan muy bien las relaciones públicas y tengo la experiencia para ello», explica.

El sueño con el que no contaba: Adidas y Real Madrid

El gran sueño llegó con Adidas y el Real Madrid, otra vez casi sin buscarlo. Juan acudió a un evento invitado por la Agencia Piazza Comunicación y la buena conexión con la gente y la casualidad hicieron el resto. “Me llevé bien con unas chicas y a los dos meses me dijeron que les acababa de contratar Adidas por el Real Madrid y si me podían mandar la camiseta. Me hizo una ilusión brutal”.

Esa camiseta derivó en un mail que le invitaba a rodar un shooting lifestyle en Nápoles, volando con la expedición del Real Madrid, alojándose en su hotel y grabando contenido para la tercera equipación con Adidas. “Pensaba que me estaban vacilando. Hasta que no tuve los billetes, no me lo creí”. Tenía entonces 18.000 seguidores, lejos de los grandes perfiles de cientos de miles con los que fue seleccionado, “un poco de síndrome del impostor sí que sentía”, admite.

Juan durante el shooting en Nápoles / J.P

Pata Negra Run Club: deporte y comunidad

En paralelo al contenido digital, Juan fundó, junto a cuatro amigos, Pata Negra Run Club, un club social sin ánimo de lucro que empezó como excusa para sumar kilómetros y terminó siendo una comunidad real. “Salimos a correr, luego hablo con restaurantes y cafeterías para colaborar e ir después, también con marcas deportivas. Es una forma sana de hacer networking”, cuenta.

Hoy la comunidad hace quedadas de más de 100 corredores, divididos por ritmos. El proyecto le ha permitido unir deporte, marcas y eventos desde un enfoque propio, casi artesanal, sin manager ni intermediarios.

Juan junto a Pata Negra Run Club / J.P

Del running al cine

El running no es su único escenario de creación. Hace dos años decidió apostar por la interpretación en la Central de Cine, donde estudió formación especializada ante cámara. El salto a la ficción también llegó. Su primera aparición fue en la serie Muertos SL, donde recitó una frase en asturiano que ha terminado formando parte de su historia tanto como sus vídeos o sus carreras: “Nunca tas morto”.

Juan durante el rodaje de Muertos S.L / J.P

Esa frase, explica, le emocionó porque era una forma de representar el norte desde su acento e identidad. La serie, adquirida por Netflix tras su éxito, se convirtió en la más vista del país en agosto. “Cuando digo esa frase siento un orgullo brutal”. También ha sido el doble del cuerpo de Gabriel Guevara para algunas escenas de la película “Culpa Nuestra”.

Juan García junto a Gabriel Guevera durante el rodaje de “Culpa tuya” y “Culpa nuestra”. / J.G

Un futuro sin etiquetas

A día de hoy, Juan crece entre 30 y 40 seguidores nuevos al día, consolidándose como creador sin etiquetas cerradas. Su historia cruza economía, deporte, moda, cine y redes, sin un molde que la contenga. Y aunque Madrid es su escenario profesional, la tierrina sigue siendo su nostalgia práctica. “Me gustaría hacer más cosas allí, pero no salen colaboraciones en Asturias”, cuenta el ovetense.

El norte le enseñó la salida. Las redes le dieron el método. El deporte, la comunidad. Y el cine, el próximo destino. Lo que nunca fue plan, hoy es profesión y mantra personal: vivir el movimiento. Y hacerlo a su manera.