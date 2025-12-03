Estas son las partidas que hacen crecer el presupuesto del Principado para la emigración y el retorno

Las ayudas a emigrantes vulnerables y para el funcionamiento de los centros asturianos, las dos nuevas oficinas de asesoramiento para el retorno que se abrirán en Caracas y Mendoza y las subvenciones para sufragar los gastos de mayores dependientes que vivan en residencias tiran hacia arriba de la porción del presupuesto que el Principado prevé destinar a sus políticas de emigración en 2026. El proyecto de cuentas que el Ejecutivo regional ha presentado esta semana sube un 6,75 por ciento la dotación total de unos programas que cambian los 3.200.640 euros de 2025 por 3.416.990 en el diseño presupuestario para 2026 y que a grandes rasgos concentran los más de 216.000 euros de diferencia en los incrementos que registran las líneas de apoyo a la emigración necesitada y en los nuevos programas de atención que el Gobierno prevé incorporar en el próximo ejercicio a su cartera de servicios.

Por partidas, se elevan en 40.000 euros las ayudas a emigrantes en situación de vulnerabilidad, hasta redondear un total de medio millón, y también crecen significativamente los fondos para sufragar actividades culturales y mejoras de infraestructuras en los centros asturianos. La razón del ascenso de estas cantidades está en parte en el aumento de los potenciales beneficiarios, toda vez que se ha concedido el "reconocimiento de asturianía", puerta de acceso a las ayudas, a tres instituciones que lo habían perdido, los centros asturianos de Tarragona, Cangas del Narcea en Buenos Aires y Lanús (Argentina). Miradas en conjunto, las ayudas a los centros y casas de Asturias en España y el extranjero progresan un 24,5 por ciento, hasta alcanzar los 548.000 euros.

En un cincuenta por ciento, hasta llegar a 90.000, crece la asignación económica del programa “Añoranza”, la iniciativa que facilita el reencuentro con la tierra y sufraga una estancia de diez días en Asturias a emigrantes mayores de 65 años que carezcan de medios económicos suficientes y lleven al menos quince años sin visitar la región. El proyecto presupuestario dota además con 11.000 euros las dos nuevas oficinas de asesoramiento a emigrantes que quieran retornar, 6.000 para el punto de atención de Caracas (Venezuela) y 5.000 para el de Mendoza (Argentina), con los que se prevé reforzar la red de asesoramiento que nació este año en los centros asturianos de Buenos Aires y Mar del Plata. Son experiencias piloto para asesorar y acompañar a potenciales beneficiarios del “plan RetornAS”, que en 2026 volverá a movilizar una previsión de medio millón de euros en ayudas.

El presupuesto incorpora además una dotación de 100.000 euros para sufragar una nueva medida de auxilio social, las ayudas para asturianos mayores de 65 años que vivan o quieran acceder a una residencia de mayores fuera de la región y no se la puedan permitir. Esta línea de subvenciones, que la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, anunció hace un mes en Villaviciosa, durante la clausura del Congreso Mundial de Asturianía, está enfocada a la atención a los asturianos del exterior que residan en lugares, como algunos países latinoamericanos, donde el escudo social es prácticamente inexistente.

La directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Gómez Romano, evalúa el incremento presupuestario como “una prueba más del compromiso del Gobierno de Asturias con la colectividad asturiana en el exterior”. En su opinión, “este esfuerzo nos permite atender más y mejor sus necesidades, reforzar el apoyo a los centros y casas de Asturias y seguir acompañando los proyectos de retorno. Hablamos de personas que, aun viviendo lejos, siguen formando parte de Asturias. Por eso estas cuentas consolidan una prioridad: cuidar ese vínculo y fortalecerlo con políticas útiles y cercanas”.