Los centros asturianos quieren destilar el elixir de la juventud: las claves para mantener viva la asturianía por el mundo

La preocupación por captar nuevos socios jóvenes y un aumento del respaldo por parte del Principado subyacen en las conclusiones del IV Congreso de Asturianía que se celebró entre el 7 y el 9 de noviembre pasado en el teatro Riera de Villaviciosa, al que asistieron 80 representantes de 39 centros Asturianos, 22 de ellos del extranjero y 17 del resto de España.

Los representantes de los centros, según consta en el documento de conclusiones finales de la «cumbre» de Villaviciosa, aspiran a que el Principado les trate como verdaderas «delegaciones» en sus respectivos territorios de influencia para poder un cumplir su función «sociocultural, identitaria, de representación y comercial».

Los centros piden también un nuevo impulso a la Escuela de Asturianía, que reúne cada verano en Asturias a jóvenes procedentes de los centros para formarlos en cultura y folklore tradicional. El objetivo es que los alumnos de estos encuentros se conviertan en los líderes del mañana en sus respectivas comunidades. Ahora, los centros piden que se renueven los contenidos de la Escuela «incluyendo bolos, juegos asturianos y gastronomía». También proponen que se abra la posibilidad de enviar monitores de apoyo «como refuerzo al profesorado de las Escuelas de Extensión».

Entre las conclusiones del congreso se incluye también una petición para ampliar los umbrales de edad de acceso a la Escuela y otra para iniciar una modificación normativa que elimine el requisito de ser descendiente de asturianos para poder participar en estos cursos que se celebran en Asturias. Esta propuesta nace de que, con el paso de las generaciones, los Centros siguen atrayendo socios jóvenes que no necesariamente son de familia asturiana pero están muy implicados en estas comunidades.

En cuanto a las subvenciones, los centros demandan un aumento de la cuantía. «Son insuficientes, y ello tanto para la FICA (Federación Internacional de Centros Asturianos) como para los centros asturianos y sociedades». Según las conclusiones del Congreso «el ejemplo de otras comunidades autónomas debiera ser imitado, ya que las nuestras son cuantitativamente inferiores a las de otras comunidades con las que podemos compararnos».

El documento final del encuentro de Villaviciosa recoge también una queja contra la burocracia. Los centros estiman que los expedientes administrativos para acceder a estas ayudas son «complejos» y «excesivamente burocráticos». También piden, entre otras cosas, que el pago de las ayudas se haga «por adelantado», ya que algunos centros no tienen recursos para hacer la actividad si no reciben antes el dinero.

Otra de las medidas que piden los representantes de las comunidaes de emigrantes es «la desaparición de la prohibición de que las comidas puedan ser financiadas, y ello en base al empleo que se hace en las mismas de productos asturianos, que sirve para divulgar nuestra gastronomía».

Los nuevos españoles

Los delegados de los centros reunidos a principios de mes en la Villa se hacen eco del previsible aumento que se va a producir en el censo de españoles residentes en el extranjero a raíz de la Ley de Memoria Democrática. Un total de 2,3 millones de descendientes de españoles están tramitando o han solicitado la nacionalidad.

Ante este aluvión de nuevos españoles que, con la nacionalización, se inscriben en una provincia española concreta, los centros asturianos solicitan al Principado que «lleve a cabo medidas de divulgación y fomento» sobre la realidad de los centros asturianos, «que facilite la presencia y adscripción de los mismos en nuestras entidades».

Entre las peticiones que hacen para las personas mayores, los delegados de los centros asturianos han incluido entre las conclusiones del congreso «la ampliación de los participantes en el programa ‘Añoranza’ (visitas a Asturias de emigrantes) para descendientes de primer grado y en situaciones especiales». También plantean «un proyecto de estudio de personas asturianas en el extranjero –en dependencia– para el desarrollo de programas específicos».

Estímulo

El relevo generacional y la captación de jóvenes comprometidos con la asturianía fueron la piedra de toque del congreso celebrado en el teatro Riera. Los delegados de los distintos centros son conscientes, y así se refleja en el documento de conclusiones, que «la juventud se distancia al no encontrar alicientes que los estimulen».

Por eso, en el documento de conclusiones del encuentro celebrado en Villaviciosa, hacen hincapié en la necesidad de escuchar las propuestas provenientes de los socios más jóvenes y de «ofrecerles espacio» para que lleven acabo sus proyectos. También consideran que tienen que ampliar la oferta deportiva de sus respectivos centros. En este sentido inciden en la creación de «una escuela de bolos» y en recuperar el contacto con la Federación de Bolos de Asturias. Los representantes de las distintas comunidades se comprometieron a incluir a socios jóvenes en las juntas directivas. De cara al próximo congreso (que Barbón comprometió para 2026), asumieron que uno de cada tres participantes de cada delegación será un socio joven. En orden a crear más alicientes para los jóvenes de los centros asturianos, entre las conclusiones del congreso se reseña que los cursos de extensión que complementan durante el año las clases veraniegas de la Escuela de Asturianía son un «enorme aliciente» para captar el interés de los socios de menor edad.

También solicitan «implicar a los Ayuntamientos asturianos en la creación de campos de trabajo que les ofrezcan estímulos para el mejor conocimiento de Asturias», «recuperar las becas ‘Alas’ de la Universidad de Oviedo para estudiantes de origen asturiano, así como vincular a aquellos estudiantes asturianos al centro asturiano de referencia en el que estén realizando sus estudios». Entre las conclusiones también figura «facilitar que los y las jóvenes viajen para conocer Asturias mediante negociaciones que el Principado pueda llevar a cabo con agencias de viajes». Plantean ofrecer campamentos de verano y «promover un Congreso Asturiano de la Juventud que en anteriores ediciones obtuvo óptimos resultados». Entre las propuesta recogidas en el documento de conclusiones del congreso está «ofrecer los Centros Asturianos a los alumnos en prácticas. Eso supondría, un beneficio mutuo ya que el alumnado obtendría los créditos correspondientes y el Centro se beneficiaría de la presión que sobre ellos ejerce el papeleo al que, necesariamente, han de llevar a cabo».